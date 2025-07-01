Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250701/sputnik-859071409.html
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:56+0300
2025-07-01T15:56+0300
бизнес
россия
азербайджан
баку
sputnik
мвд
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/80024/81/800248130_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_8ac046bb71288964b658f407e33b334a.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://1prime.ru/20250630/sputnik-859040786.html
азербайджан
баку
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80024/81/800248130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40613a8221202c4c9d2cd033c6e19fdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, азербайджан, баку, sputnik, мвд, мид
Бизнес, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Sputnik, МВД, МИД
15:56 01.07.2025
 
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

Медиагруппа "Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%Вывеска МИА "Россия сегодня"
%Вывеска МИА Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
"Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Киселев прокомментировал ситуацию с представительством Sputnik в Баку
Вчера, 19:58
 
БизнесРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНБакуSputnikМВДМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала