https://1prime.ru/20250701/sputnik-859071409.html

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:56+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://1prime.ru/20250630/sputnik-859040786.html

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