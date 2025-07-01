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СРО "МиР" прокомментировала вступление в силу акта ЦБ - 01.07.2025, ПРАЙМ
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СРО "МиР" прокомментировала вступление в силу акта ЦБ
СРО "МиР" прокомментировала вступление в силу акта ЦБ - 01.07.2025, ПРАЙМ
СРО "МиР" прокомментировала вступление в силу акта ЦБ
Кредиторы в России при выдаче потребительского займа должны теперь использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы заемщика,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:24+0300
2025-07-01T00:24+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Кредиторы в России при выдаче потребительского займа должны теперь использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы заемщика, соответствующее указание Банка России вступило в силу с 1 июля. Так, ЦБ своим актом исключил возможность использования кредитными и микрофинансовыми организациями при оценке величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя его долговой нагрузки сведений из кредитных отчетов, представляемых бюро кредитных историй. Эта мера была  разработана во исполнение поручений президента РФ об установлении обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию о доходах физлица при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа. В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" прокомментировали РИА Новости вступление в силу акта ЦБ, указав, что ситуация на рынке МФО стабильна, поскольку бизнес-модели крупнейших организаций адаптированы к внешним изменениям. "Сокращение источников, подтверждающих косвенно доход, приводит к тому, что при наличии спроса на заемные средства у населения, он смещается в сторону тех, кто не требует никакого подтверждения, как правило, эти "лица" не состоят ни в одном реестре", - отметили при этом в пресс-службе. Там пояснили, что речь идет о нелегальных кредиторах, которые не проверяют клиентов, и обращение к которым может иметь опасный характер. "Инициатива повлияет, в первую очередь, на тех заемщиков, которые не могут подтвердить официально все свои доходы, а их по разным оценкам от 20 до 30 миллионов человек", - заключили в СРО "МиР".
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00:24 01.07.2025
 
СРО "МиР" прокомментировала вступление в силу акта ЦБ

ЦБ запретил кредитным организациям использовать данные о доходах заемщиков

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Кредиторы в России при выдаче потребительского займа должны теперь использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы заемщика, соответствующее указание Банка России вступило в силу с 1 июля.
Так, ЦБ своим актом исключил возможность использования кредитными и микрофинансовыми организациями при оценке величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя его долговой нагрузки сведений из кредитных отчетов, представляемых бюро кредитных историй.
Эта мера была  разработана во исполнение поручений президента РФ об установлении обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию о доходах физлица при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа.
В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" прокомментировали РИА Новости вступление в силу акта ЦБ, указав, что ситуация на рынке МФО стабильна, поскольку бизнес-модели крупнейших организаций адаптированы к внешним изменениям.
"Сокращение источников, подтверждающих косвенно доход, приводит к тому, что при наличии спроса на заемные средства у населения, он смещается в сторону тех, кто не требует никакого подтверждения, как правило, эти "лица" не состоят ни в одном реестре", - отметили при этом в пресс-службе.
Там пояснили, что речь идет о нелегальных кредиторах, которые не проверяют клиентов, и обращение к которым может иметь опасный характер. "Инициатива повлияет, в первую очередь, на тех заемщиков, которые не могут подтвердить официально все свои доходы, а их по разным оценкам от 20 до 30 миллионов человек", - заключили в СРО "МиР".
 
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