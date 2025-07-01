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США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - 01.07.2025, ПРАЙМ
США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:44+0300
2025-07-01T16:44+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент. "Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы". Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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мировая экономика, россия, китай, сша, индия, скотт бессент, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Fox News
16:44 01.07.2025
 
США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

Минфин США: США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / rabbit75_fot
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы".
Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
СМИ: США стремятся к поэтапному заключению сделок по пошлинам к 9 июля
08:09
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙСШАИНДИЯСкотт БессентДональд ТрампFox News
 
 
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