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США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - 01.07.2025, ПРАЙМ

США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:44+0300

2025-07-01T16:44+0300

2025-07-01T16:44+0300

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент. "Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы". Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

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мировая экономика, россия, китай, сша, индия, скотт бессент, дональд трамп, fox news