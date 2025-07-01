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СМИ: США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию

СМИ: США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию - 01.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию

США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T01:03+0300

2025-07-01T01:03+0300

2025-07-01T01:03+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США, таких, как какао-бобы или кофе", - пишет газета со ссылкой на Коллинз. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, москва, мексика, дональд трамп