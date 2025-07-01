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США возобновят импорт скота из Мексики с 7 июля - 01.07.2025, ПРАЙМ
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США возобновят импорт скота из Мексики с 7 июля
США возобновят импорт скота из Мексики с 7 июля - 01.07.2025, ПРАЙМ
США возобновят импорт скота из Мексики с 7 июля
Власти США признали эффективные меры мексиканских властей по борьбе с миазом у скота и с 7 июля поэтапно возобновят импорт животных из Мексики, сообщил... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T04:53+0300
2025-07-01T04:53+0300
экономика
мировая экономика
мексика
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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Власти США признали эффективные меры мексиканских властей по борьбе с миазом у скота и с 7 июля поэтапно возобновят импорт животных из Мексики, сообщил минсельхоз латиноамериканской страны. "После видеоконференции между министром сельского хозяйства Мексики Хулио Бердеге и его американской коллегой Брук Роллинс было достигнуто соглашение о поэтапной отмене запрета на экспорт скота. Первым шагом станет частичное открытие границы 7 июля", — говорится в заявлении на сайте мексиканского ведомства. Американская сторона, как сообщается, признала эффективность мер по борьбе с мясной мухой Cochliomyia hominivorax, вызывающей у скота и в редких случаях у людей опасное паразитарное заболевание — миаз. США в мае временно приостановили импорт живого скота из Мексики из-за вспышки миаза. Однако за прошедшие недели количество новых случаев заболевания на юге страны сократилось более чем на 50%, а центральные и северные штаты остались свободными от заражения. Дополнительное соглашение предусматривает запрет на перемещение скота без ветеринарной справки и подтверждения обработки от миаза из южных регионов в центр и на север Мексики, который направлен на защиту скотоводческих районов от распространения паразита. На 1 июля назначено техническое заседание с участием санитарных служб APHIS и SENASICA для уточнения графика и процедуры полной нормализации торговли.
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мировая экономика, мексика, сша
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, США
04:53 01.07.2025
 
США возобновят импорт скота из Мексики с 7 июля

США с 7 июля возобновят импорт скота из Мексики

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МЕХИКО, 1 июл - ПРАЙМ. Власти США признали эффективные меры мексиканских властей по борьбе с миазом у скота и с 7 июля поэтапно возобновят импорт животных из Мексики, сообщил минсельхоз латиноамериканской страны.
"После видеоконференции между министром сельского хозяйства Мексики Хулио Бердеге и его американской коллегой Брук Роллинс было достигнуто соглашение о поэтапной отмене запрета на экспорт скота. Первым шагом станет частичное открытие границы 7 июля", — говорится в заявлении на сайте мексиканского ведомства.
Американская сторона, как сообщается, признала эффективность мер по борьбе с мясной мухой Cochliomyia hominivorax, вызывающей у скота и в редких случаях у людей опасное паразитарное заболевание — миаз.
США в мае временно приостановили импорт живого скота из Мексики из-за вспышки миаза. Однако за прошедшие недели количество новых случаев заболевания на юге страны сократилось более чем на 50%, а центральные и северные штаты остались свободными от заражения.
Дополнительное соглашение предусматривает запрет на перемещение скота без ветеринарной справки и подтверждения обработки от миаза из южных регионов в центр и на север Мексики, который направлен на защиту скотоводческих районов от распространения паразита.
На 1 июля назначено техническое заседание с участием санитарных служб APHIS и SENASICA для уточнения графика и процедуры полной нормализации торговли.
 
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