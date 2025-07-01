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В Турции заявили, что США навязывают Турции выделение 5% от ВВП на оборону

В Турции заявили, что США навязывают Турции выделение 5% от ВВП на оборону - 01.07.2025, ПРАЙМ

В Турции заявили, что США навязывают Турции выделение 5% от ВВП на оборону

США навязывают Турции выделение 5% от ВВП на оборону, так как президент США Дональд Трамп хочет продавать больше оружия, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T06:17+0300

2025-07-01T06:17+0300

2025-07-01T06:17+0300

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АНКАРА, 1 июл - ПРАЙМ. США навязывают Турции выделение 5% от ВВП на оборону, так как президент США Дональд Трамп хочет продавать больше оружия, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. "Во время холодной войны Турция выделяла на оборону 3,5-4% своего ВВП, в то время как другие западные страны, за исключением Франции и Великобритании, выделяли на оборону 1% или меньше, как диктовало НАТО. Турция была чрезмерно вооружена и стала рынком вооружений для Запада. Для кого? Для защиты Запада от угрозы со стороны СССР. В этот период Запад смог выделить большую часть средств на образование, общественные работы и здравоохранение и продолжил свое развитие", - отметил политик. По его словам, Турция не могла выделить достаточную долю на образование, здравоохранение и общественные работы в тот же период. "В то время, как Запад продвигался вперед, мы были вынуждены стоять на месте. Сегодня (президент США Дональд) Трамп навязывает Турции выделение 5% ВВП на оборону, как в период холодной войны. Трамп хочет продавать оружие. Турция должна выделять часть средств на оборону в соответствии со своими потребностями, а не по указанию Трампа. Она должна довольствоваться 2%, выделенными на оборону в прошлом году", - отметил он. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

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мировая экономика, турция, запад, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, мид рф, мид