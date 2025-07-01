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Апелляционный суд Парижа вынесет решение по иску "Ощадбанка" к России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250701/sud-859044921.html
Апелляционный суд Парижа вынесет решение по иску "Ощадбанка" к России
Апелляционный суд Парижа вынесет решение по иску "Ощадбанка" к России - 01.07.2025, ПРАЙМ
Апелляционный суд Парижа вынесет решение по иску "Ощадбанка" к России
Апелляционный суд Парижа во вторник, как ожидается, вынесет решение по делу "Ощадбанка" Украины против РФ об активах в Крыму. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:36+0300
2025-07-01T00:36+0300
экономика
россия
газ
крым
париж
рф
владимир путин
ощадбанк
сбербанк
оон
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ПАРИЖ, 1 июл – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа во вторник, как ожидается, вынесет решение по делу "Ощадбанка" Украины против РФ об активах в Крыму. Речь идет об иске, поданном "Ощадбанком" против России в 2015 году в Международный арбитражный суд в Париже. Банк требовал взыскать 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму после референдума о его вхождении в состав России в марте 2014 года. В ноябре 2018 года суд вынес решение в пользу украинского банка, обвинив РФ в нарушении Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Россия обжаловала решение, направив ходатайство в Апелляционный суд Парижа. В марте 2021 года судебный орган отменил решение арбитража, поддержав РФ. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского "Ощадбанка" о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала. В Минюсте РФ тогда сообщили, что России удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций. В Минюсте подчеркнули, что Россия продолжает оспаривать арбитражные решения, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций. В министерстве отметили, что решение парижского суда будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях. После этого "Ощадбанк" обжаловал решение апелляционного суда Парижа в пользу РФ. В декабре 2022 года Кассационный суд Франции отменил решение апелляционного суда и постановил вновь провести процесс в другом составе, отвергнув аргумент об отсутствии у Международного арбитража юрисдикции для рассмотрения дела. "Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, газ, крым, париж, рф, владимир путин, ощадбанк, сбербанк, оон
Экономика, РОССИЯ, Газ, КРЫМ, Париж, РФ, Владимир Путин, Ощадбанк, Сбербанк, ООН
00:36 01.07.2025
 
Апелляционный суд Парижа вынесет решение по иску "Ощадбанка" к России

Апелляционный суд Парижа вынесет решение по делу "Ощадбанка" Украины против России

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ПАРИЖ, 1 июл – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа во вторник, как ожидается, вынесет решение по делу "Ощадбанка" Украины против РФ об активах в Крыму.
Речь идет об иске, поданном "Ощадбанком" против России в 2015 году в Международный арбитражный суд в Париже. Банк требовал взыскать 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму после референдума о его вхождении в состав России в марте 2014 года.
В ноябре 2018 года суд вынес решение в пользу украинского банка, обвинив РФ в нарушении Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Россия обжаловала решение, направив ходатайство в Апелляционный суд Парижа.
В марте 2021 года судебный орган отменил решение арбитража, поддержав РФ. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского "Ощадбанка" о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала. В Минюсте РФ тогда сообщили, что России удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций.
В Минюсте подчеркнули, что Россия продолжает оспаривать арбитражные решения, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций. В министерстве отметили, что решение парижского суда будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях.
После этого "Ощадбанк" обжаловал решение апелляционного суда Парижа в пользу РФ. В декабре 2022 года Кассационный суд Франции отменил решение апелляционного суда и постановил вновь провести процесс в другом составе, отвергнув аргумент об отсутствии у Международного арбитража юрисдикции для рассмотрения дела.
"Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаРОССИЯГазКРЫМПарижРФВладимир ПутинОщадбанкСбербанкООН
 
 
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