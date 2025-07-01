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Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua - 01.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:20+0300
2025-07-01T15:20+0300
бизнес
россия
coca-cola
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ООО "Маргон", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года. В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки "Меняйся вместе с Bonaqua", "Пей Sprite. Живи жаждой", комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров "пиво" в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров. Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика "Маргон" объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong. Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную "длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции". Ввиду этой широкой известности "правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны", решил суд. Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск "Маргона", касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.
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бизнес, россия, coca-cola
Бизнес, РОССИЯ, Coca-Cola
15:20 01.07.2025
 
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua

Суд отказал ООО "Маргон" в прекращении правовой охраны брендов Coca-Cola

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПродукция завода Coca-Cola в Красноярске
Продукция завода Coca-Cola в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ООО "Маргон", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года.
В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки "Меняйся вместе с Bonaqua", "Пей Sprite. Живи жаждой", комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров "пиво" в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров.
Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика "Маргон" объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong.
Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную "длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции". Ввиду этой широкой известности "правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны", решил суд.
Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск "Маргона", касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.
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