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Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua

Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua - 01.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:20+0300

2025-07-01T15:20+0300

2025-07-01T15:20+0300

бизнес

россия

coca-cola

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ООО "Маргон", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года. В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки "Меняйся вместе с Bonaqua", "Пей Sprite. Живи жаждой", комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров "пиво" в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров. Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика "Маргон" объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong. Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную "длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции". Ввиду этой широкой известности "правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны", решил суд. Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск "Маргона", касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.

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бизнес, россия, coca-cola