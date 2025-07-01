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Акции Tesla дешевеют более чем на 4%

Акции Tesla дешевеют более чем на 4% - 01.07.2025, ПРАЙМ

Акции Tesla дешевеют более чем на 4%

Акции американского производителя электромобилей Tesla во вторник дешевеют более чем на 4% на фоне публичной перепалки между главой компании Илоном Маском и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:20+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla во вторник дешевеют более чем на 4% на фоне публичной перепалки между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск акции Tesla дешевели на 4,12% - до 304,57 доллара. По итогам пяти предыдущих торговых дней бумаги компании снизились в цене на 8,9%. Ранее во вторник Трамп на фоне критики со стороны Маска законопроекта о расходах и налогах написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил департаменту государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела. Позже он не исключил возможную депортацию Маска, родившегося в ЮАР. Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. В конце прошлой недели он назвал законопроект "политическим самоубийством" для Республиканской партии страны, а накануне снова призвал создать в США новую политическую партию. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

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рынок, торги, сша, юар, техас, дональд трамп, tesla, toyota, daimler, toyota camry