https://1prime.ru/20250701/tramp-859060757.html

Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа сойдет на нет, поскольку стороны понимают значение общих интересов и их превалирование над | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:32+0300

2025-07-01T12:32+0300

2025-07-01T12:32+0300

политика

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

ран

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855700491_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fb1293acb50eecb997ec03cfd2a87f51.jpg

МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа сойдет на нет, поскольку стороны понимают значение общих интересов и их превалирование над собственными амбициями, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". "В реальности и первый конфликт не привел к катастрофическим событиям для республиканцев. И я думаю, что и в этот раз они попробуют договориться - по крайней мере, на людях. Все же у них много общих интересов, и разрыв грозит и Маску, и Трампу проблемами. Они понимают, что общие интересы здесь нивелируют амбиции", - сказал Блохин. По его мнению, конфликт предпринимателя и президента связан с тем, что Маск рассчитывал на то, чтобы быть негласным правителем США после победы Трампа на выборах. "Но Маск споткнулся о реальность, потому что Трамп свою власть никому не отдаст. Трамп исходит из того, что он - номер один", - подчеркнул эксперт. Кроме того, добавил он, с Трампом просто сложно сработаться, что показал еще его предыдущий президентский срок. Ранее в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://1prime.ru/20250629/tramp-859007059.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, ран, илон маск