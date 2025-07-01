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Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа
Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа - 01.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа
Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа сойдет на нет, поскольку стороны понимают значение общих интересов и их превалирование над | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:32+0300
2025-07-01T12:32+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
ран
илон маск
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа сойдет на нет, поскольку стороны понимают значение общих интересов и их превалирование над собственными амбициями, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". "В реальности и первый конфликт не привел к катастрофическим событиям для республиканцев. И я думаю, что и в этот раз они попробуют договориться - по крайней мере, на людях. Все же у них много общих интересов, и разрыв грозит и Маску, и Трампу проблемами. Они понимают, что общие интересы здесь нивелируют амбиции", - сказал Блохин. По его мнению, конфликт предпринимателя и президента связан с тем, что Маск рассчитывал на то, чтобы быть негласным правителем США после победы Трампа на выборах. "Но Маск споткнулся о реальность, потому что Трамп свою власть никому не отдаст. Трамп исходит из того, что он - номер один", - подчеркнул эксперт. Кроме того, добавил он, с Трампом просто сложно сработаться, что показал еще его предыдущий президентский срок. Ранее в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, ран, илон маск
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, РАН, Илон Маск
12:32 01.07.2025
 
Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Эксперт Блохин: конфликт Маска и Трампа сойдет на нет из-за общих интересов

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Конфликт предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа сойдет на нет, поскольку стороны понимают значение общих интересов и их превалирование над собственными амбициями, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
"В реальности и первый конфликт не привел к катастрофическим событиям для республиканцев. И я думаю, что и в этот раз они попробуют договориться - по крайней мере, на людях. Все же у них много общих интересов, и разрыв грозит и Маску, и Трампу проблемами. Они понимают, что общие интересы здесь нивелируют амбиции", - сказал Блохин.
По его мнению, конфликт предпринимателя и президента связан с тем, что Маск рассчитывал на то, чтобы быть негласным правителем США после победы Трампа на выборах.
"Но Маск споткнулся о реальность, потому что Трамп свою власть никому не отдаст. Трамп исходит из того, что он - номер один", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, добавил он, с Трампом просто сложно сработаться, что показал еще его предыдущий президентский срок.
Ранее в июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
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29 июня, 22:00
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАДональд ТрампРАНИлон Маск
 
 
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