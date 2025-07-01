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Трамп допустил депортацию Маска

Трамп допустил депортацию Маска - 01.07.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил депортацию Маска

Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T16:26+0300

2025-07-01T16:26+0300

2025-07-01T16:26+0300

политика

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена. Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела. "Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE - это монстр, который может съесть Илона, вот будет ужасно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, депортирует ли он Маска. Президент добавил, что Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили. "Он расстроен из-за потери своего мандата на электромобили. Он очень недоволен происходящим, но, знаете, он может потерять гораздо больше, чем это", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов на территории Флориды. Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://1prime.ru/20250701/tramp-859060757.html

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сша, дональд трамп, илон маск