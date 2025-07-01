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Трамп допустил депортацию Маска - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп допустил депортацию Маска
Трамп допустил депортацию Маска - 01.07.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил депортацию Маска
Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T16:26+0300
2025-07-01T16:26+0300
политика
сша
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена. Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела. "Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE - это монстр, который может съесть Илона, вот будет ужасно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, депортирует ли он Маска. Президент добавил, что Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили. "Он расстроен из-за потери своего мандата на электромобили. Он очень недоволен происходящим, но, знаете, он может потерять гораздо больше, чем это", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов на территории Флориды. Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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сша, дональд трамп, илон маск
Политика, США, Дональд Трамп, Илон Маск
16:26 01.07.2025
 
Трамп допустил депортацию Маска

Трамп не исключил депортацию Маска

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена.
Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела.
"Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE - это монстр, который может съесть Илона, вот будет ужасно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, депортирует ли он Маска.
Президент добавил, что Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили.
"Он расстроен из-за потери своего мандата на электромобили. Он очень недоволен происходящим, но, знаете, он может потерять гораздо больше, чем это", - сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов на территории Флориды.
Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Эксперт прокомментировал конфликт Маска и Трампа
12:32
 
ПолитикаСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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