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"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года

"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года

Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:47+0300

2025-07-01T17:47+0300

2025-07-01T17:47+0300

экономика

общество

транснефть

росимущество

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 143,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 рубля, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО "Транснефть в размере 35 297 051 067,00 рубля, из них: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну привилегированную акцию", - сказано в решении Росимущества.

https://1prime.ru/20250627/investitsii-858955604.html

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общество , транснефть, росимущество