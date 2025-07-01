Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/transneft-859074891.html
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года
Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:47+0300
2025-07-01T17:47+0300
экономика
общество
транснефть
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/06/839920692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_012eb15b7eb6a97bb1e876cd68d0cec2.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 143,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 рубля, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО "Транснефть в размере 35 297 051 067,00 рубля, из них: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну привилегированную акцию", - сказано в решении Росимущества.
https://1prime.ru/20250627/investitsii-858955604.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/06/839920692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e5f819a255d69e93aa5bc4d36472864.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , транснефть, росимущество
Экономика, Общество , Транснефть, Росимущество
17:47 01.07.2025
 
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года

Росимущество утвердило выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 143,7 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 рубля, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО "Транснефть в размере 35 297 051 067,00 рубля, из них: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну привилегированную акцию", - сказано в решении Росимущества.
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
"Транснефть" утвердила долгосрочную программу инвестиций
27 июня, 10:07
 
ЭкономикаОбществоТранснефтьРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала