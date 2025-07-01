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"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года
Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:47+0300
2025-07-01T17:47+0300
2025-07-01T17:47+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 143,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 рубля, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО "Транснефть в размере 35 297 051 067,00 рубля, из них: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну привилегированную акцию", - сказано в решении Росимущества.
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общество , транснефть, росимущество
Экономика, Общество , Транснефть, Росимущество
"Транснефть" утвердила выплату дивидендов по итогам 2024 года
Росимущество утвердило выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Единственный голосующий акционер "Транснефти" в лице Росимущества утвердил выплату "Транснефтью" дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 143,7 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 рубля, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО "Транснефть в размере 35 297 051 067,00 рубля, из них: по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 рубля, что составляет 198,25 рубля на одну привилегированную акцию", - сказано в решении Росимущества.
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