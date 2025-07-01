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На двух участках Транссиба ограничили движение поездов
На двух участках Транссиба ограничили движение поездов - 01.07.2025, ПРАЙМ
На двух участках Транссиба ограничили движение поездов
Скорость движения пассажирских и грузовых поездов ограничили на двух участках Транссибирской магистрали (Транссиба) в Забайкальском крае из-за подмыва... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T04:50+0300
2025-07-01T04:50+0300
2025-07-01T04:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - ПРАЙМ. Скорость движения пассажирских и грузовых поездов ограничили на двух участках Транссибирской магистрали (Транссиба) в Забайкальском крае из-за подмыва железнодорожных путей после дождя, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Варфоломеев.
По информации ГУМЧС, за сутки наибольшее количество осадков зафиксировали в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.
"В результате выпавших осадков из-за подмыва железнодорожных путей на двух участках Транссибирской магистрали в Читинском и Карымском муниципальных образованиях зарегистрированы ограничения в движении пассажирских и грузовых поездов. В настоящее время движение осуществляется с ограничением скоростного режима, продолжаются аварийно-восстановительные работы", - рассказал Варфоломеев, его видеокомментарий размещён в Тelegram-канале регионального главка МЧС России.
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бизнес, россия, владивосток, мчс
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На двух участках Транссиба ограничили движение поездов
На двух участках Транссиба ограничили скорость движения поездов из-за подмыва путей
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - ПРАЙМ. Скорость движения пассажирских и грузовых поездов ограничили на двух участках Транссибирской магистрали (Транссиба) в Забайкальском крае из-за подмыва железнодорожных путей после дождя, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Варфоломеев.
По информации ГУМЧС, за сутки наибольшее количество осадков зафиксировали в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.
"В результате выпавших осадков из-за подмыва железнодорожных путей на двух участках Транссибирской магистрали в Читинском и Карымском муниципальных образованиях зарегистрированы ограничения в движении пассажирских и грузовых поездов. В настоящее время движение осуществляется с ограничением скоростного режима, продолжаются аварийно-восстановительные работы", - рассказал Варфоломеев, его видеокомментарий размещён в Тelegram-канале регионального главка МЧС России.