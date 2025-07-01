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Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией
Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией - 01.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией
Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T22:37+0300
2025-07-01T22:37+0300
2025-07-01T22:37+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. "Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке. Сейчас Индия фактически никого не пускает, но, думаю, это изменится, и если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета после поездки во Флориду. По словам американского лидера, соглашение с Индией может стать следующим шагом в реализации торговой политики его администрации, нацеленной на открытие зарубежных рынков для американских компаний.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией
Трамп: следующим торговым соглашением может стать сделка с Индией
ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией.
"Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке. Сейчас Индия фактически никого не пускает, но, думаю, это изменится, и если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета после поездки во Флориду.
По словам американского лидера, соглашение с Индией может стать следующим шагом в реализации торговой политики его администрации, нацеленной на открытие зарубежных рынков для американских компаний.
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