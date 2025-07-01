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Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией

Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией - 01.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о возможной торговой сделке с Индией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T22:37+0300

2025-07-01T22:37+0300

2025-07-01T22:37+0300

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. "Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке. Сейчас Индия фактически никого не пускает, но, думаю, это изменится, и если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета после поездки во Флориду. По словам американского лидера, соглашение с Индией может стать следующим шагом в реализации торговой политики его администрации, нацеленной на открытие зарубежных рынков для американских компаний.

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общество , мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп