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ЦБ ввел макропруденциальные лимиты для банков по ипотеке

ЦБ ввел макропруденциальные лимиты для банков по ипотеке - 01.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ ввел макропруденциальные лимиты для банков по ипотеке

Макропруденциальные лимиты для банков по ипотечным кредитам, которые направлены на ограничение доли высокорискованных кредитов в выдачах, вступают в силу с 1... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:45+0300

2025-07-01T00:45+0300

2025-07-01T00:45+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Макропруденциальные лимиты для банков по ипотечным кредитам, которые направлены на ограничение доли высокорискованных кредитов в выдачах, вступают в силу с 1 июля 2025 года. Банк России принял решение установить на третий квартал 2025 года макропруденциальные лимиты по ипотеке на уровне, который позволит не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов (с уровнем показателя долговой нагрузки заемщика более 50% и первоначальным взносом менее 20%), пояснял ранее регулятор. ЦБ отмечал, что лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов. Так, для банков с универсальной лицензией кредиты с уровнем показателя долговой нагрузки заемщика более 50% и первоначальным взносом менее 20% в третьем квартале 2025 года не должны превышать 2% от общего объема предоставленных и приобретенных кредитов на приобретение строящегося жилья в течение квартала. Если показатель долговой нагрузки заемщика не превышает 50% и первоначальный взнос не превышает 20% или показатель долговой нагрузки заемщика превышает 80% и первоначальный взнос превышает 20%, то в третьем квартале 2025 года количество таких кредитов не должны превышать 5% от общего объема предоставленных и приобретенных кредитов на приобретение строящегося жилья в течение квартала. Банк России также снижает с 1 июля 2025 года надбавки по таким кредитам с запретительного уровня, поскольку наращивание банками наиболее рискованных кредитов будет ограничено макропруденциальными лимитами. Вместе с тем с 1 июля вступает в силу норма ипотечного стандарта ЦБ, которая запрещает банкам взимать с заемщика плату за снижение ставки по ипотечному кредиту. Это значит, что банки не смогут предлагать опцию снижения ставки за комиссию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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