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ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты
ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты
Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T01:00+0300
2025-07-01T01:00+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что позволит ограничить долю высокорискованных кредитов в выдачах. Ранее регулятор отмечал, что ограничения установлены с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для россиян, приобретающих автомобили. Решение установить макропруденциальные лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года, тогда отмечалось, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, 58% займов выдается гражданам с ПДН более 50%. Банк России с учетом уже сложившейся структуры кредитования устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких кредитов.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, банк Россия, Банк России
01:00 01.07.2025
 
ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты

ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что позволит ограничить долю высокорискованных кредитов в выдачах.
Ранее регулятор отмечал, что ограничения установлены с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для россиян, приобретающих автомобили.
Решение установить макропруденциальные лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года, тогда отмечалось, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, 58% займов выдается гражданам с ПДН более 50%.
Банк России с учетом уже сложившейся структуры кредитования устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства.
Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких кредитов.
 
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