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ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты

ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты - 01.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты

Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T01:00+0300

2025-07-01T01:00+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что позволит ограничить долю высокорискованных кредитов в выдачах. Ранее регулятор отмечал, что ограничения установлены с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для россиян, приобретающих автомобили. Решение установить макропруденциальные лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года, тогда отмечалось, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, 58% займов выдается гражданам с ПДН более 50%. Банк России с учетом уже сложившейся структуры кредитования устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких кредитов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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