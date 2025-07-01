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Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы
Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы - 01.07.2025, ПРАЙМ
Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы
Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T06:17+0300
2025-07-01T06:17+0300
бизнес
турция
стамбул
черное море
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СТАМБУЛ, 1 июл - ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны. Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, с тех пор она увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита увеличили почти на 15% до 5,08 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что значительная часть полученных сборов расходуется на поддержание безопасности в турецких проливах - одних из самых узких в мире, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры. Уралоглу сообщил, что за 2024 год турецкие власти получили более 227 миллиардов долларов за счет прохода более 51 тысячи судов через турецкие проливы. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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бизнес, турция, стамбул, черное море
Бизнес, ТУРЦИЯ, Стамбул, Черное море
06:17 01.07.2025
 
Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличивает стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы на 15%

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СТАМБУЛ, 1 июл - ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, с тех пор она увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита увеличили почти на 15% до 5,08 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что значительная часть полученных сборов расходуется на поддержание безопасности в турецких проливах - одних из самых узких в мире, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры.
Уралоглу сообщил, что за 2024 год турецкие власти получили более 227 миллиардов долларов за счет прохода более 51 тысячи судов через турецкие проливы.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
 
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