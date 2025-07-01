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В "Туту" рассказали, сколько будут стоить билеты в Доминикану

В "Туту" рассказали, сколько будут стоить билеты в Доминикану - 01.07.2025, ПРАЙМ

В "Туту" рассказали, сколько будут стоить билеты в Доминикану

После запуска прямого авиасообщения между Россией и Доминиканой билеты туда-обратно могут стоить в среднем от 120 тысяч рублей, рассказала журналистам... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T07:15+0300

2025-07-01T07:15+0300

2025-07-01T07:15+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. После запуска прямого авиасообщения между Россией и Доминиканой билеты туда-обратно могут стоить в среднем от 120 тысяч рублей, рассказала журналистам руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих. Минтранс РФ в понедельник сообщил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой уже осенью, оно было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении РФ. "Когда прямые рейсы в Доминикану запустят, билеты туда-обратно могут стоить в среднем от 120 тысяч рублей. Цена будет зависеть от того, какие авиакомпании получат разрешения на полеты. При этом, например, бюджетными перевозчиками, которые будут выполнять рейсы совместно с партнерами, получится добраться дешевле - за 70 тысяч рублей, но уже с пересадками", - сказала Долгих. При этом она отметила, что в сервисе не ожидают высокого спроса на эти перелеты. "Вероятно, популярность будет примерно такой же, как сейчас у отдыха на Мальдивах. Длительный перелет и высокие цены многих остановят, и массовым такое направление вряд ли станет. Большинство туристов выберет что-то попроще и поближе", - считает Долгих. По ее мнению, в Доминикану, скорее всего, отправятся те туристы, которые раньше выбирали Мальдивы. "Ожидаем, что в основном полетят из Москвы и Санкт-Петербурга", - подчеркнула она. Долгих отметила, что до 2019 года многие путешественники выбирали доминиканские курорты - Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана. До 2023 года в страну летали перевозчики Azur Air и Nordwind, заключила она.

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туризм, бизнес, россия, доминикана, москва, рф, azur air, nordwind