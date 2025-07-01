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МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России
МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России - 01.07.2025, ПРАЙМ
МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России
Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:55+0300
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вооружения
россия
промышленность
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. В интервью телеканалу CNN он указал на то, что РФ развивает оборонную промышленность. "По нашим данным, она (Россия - ред.) развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии", - добавил Тихий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
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россия, промышленность, москва, украина, владимир путин, cnn
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, CNN
10:55 01.07.2025
 
МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России

МИД Украины: РФ развивает оборонную промышленность быстрее, чем в годы холодной войны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий.
В интервью телеканалу CNN он указал на то, что РФ развивает оборонную промышленность.
"По нашим данным, она (Россия - ред.) развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии", - добавил Тихий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
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ВооруженияРОССИЯПромышленностьМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинCNN
 
 
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