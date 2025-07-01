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МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России

МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России - 01.07.2025, ПРАЙМ

МИД Украины пожаловался на развитие оборонной промышленности в России

Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:55+0300

2025-07-01T10:55+0300

2025-07-01T10:55+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. В интервью телеканалу CNN он указал на то, что РФ развивает оборонную промышленность. "По нашим данным, она (Россия - ред.) развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии", - добавил Тихий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.

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россия, промышленность, москва, украина, владимир путин, cnn