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"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время
Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times."Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев", - сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что численность украинских войск сокращается, остановить этот процесс не удается даже западным союзникам. Кроме того, без четкого понимания победы Украина столкнется с безысходностью.Автор материала заметили, что несмотря на надежды на поставки ЗРК Patriot, западные союзники, в частности США, могут просто забыть про Киев, заключили в издании.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время
FT: ракетные атаки подрывают моральный дух украинцев
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times.
"Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев
и другие города также подрывают моральный дух украинцев", - сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что численность украинских войск сокращается, остановить этот процесс не удается даже западным союзникам. Кроме того, без четкого понимания победы Украина столкнется с безысходностью.
Автор материала заметили, что несмотря на надежды на поставки ЗРК Patriot, западные союзники, в частности США, могут просто забыть про Киев, заключили в издании.
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