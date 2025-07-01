Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250701/ukraina-859065436.html
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время
Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
политика
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times."Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев", - сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что численность украинских войск сокращается, остановить этот процесс не удается даже западным союзникам. Кроме того, без четкого понимания победы Украина столкнется с безысходностью.Автор материала заметили, что несмотря на надежды на поставки ЗРК Patriot, западные союзники, в частности США, могут просто забыть про Киев, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250701/peskov-859062967.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861d9052a62698b3ee94b922af161877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:56 01.07.2025
 
"Подрывают дух". Стало известно, что ждет Украину в ближайшее время

FT: ракетные атаки подрывают моральный дух украинцев

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в разных частях страны подрывают моральный настрой украинцев. Об этом сообщает издание Financial Times.
"Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев", - сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что численность украинских войск сокращается, остановить этот процесс не удается даже западным союзникам. Кроме того, без четкого понимания победы Украина столкнется с безысходностью.
Автор материала заметили, что несмотря на надежды на поставки ЗРК Patriot, западные союзники, в частности США, могут просто забыть про Киев, заключили в издании.
Дмитрий Песков
Песков: Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине
13:20
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала