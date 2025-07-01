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Средняя цена нефти Urals для расчета налогов за год снизилась на 14% - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средняя цена нефти Urals для расчета налогов за год снизилась на 14%
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов за год снизилась на 14% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов за год снизилась на 14%
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июне снизилась почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года - до 59,8 доллара за | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T19:13+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июне снизилась почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года - до 59,8 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за июнь 2025 года - 59,84 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В июне прошлого года средняя цена марки Urals составляла 69,58 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 14%. В июне мировые цены были волатильны. На фоне обострения ирано-израильского конфликта цены взлетели до почти 80 долларов за баррель, но вскоре стали вновь опускаться. Так, сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал лишь на 0,72% - до 67,22 доллара за баррель. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
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общество , рф, сша, argus, рынок
Экономика, Общество , РФ, США, Argus, Рынок
19:13 01.07.2025
 
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов за год снизилась на 14%

МЭР: средняя цена марки Urals для расчета нефтяных налогов за год снизилась на 14%

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкНефтянной насос
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июне снизилась почти на 14% по сравнению с июнем прошлого года - до 59,8 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за июнь 2025 года - 59,84 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В июне прошлого года средняя цена марки Urals составляла 69,58 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 14%.
В июне мировые цены были волатильны. На фоне обострения ирано-израильского конфликта цены взлетели до почти 80 долларов за баррель, но вскоре стали вновь опускаться. Так, сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал лишь на 0,72% - до 67,22 доллара за баррель.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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