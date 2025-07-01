https://1prime.ru/20250701/uscherb-859068934.html

Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"

Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"

Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:13+0300

2025-07-01T15:13+0300

2025-07-01T15:13+0300

общество

украина

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628440_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_f201c4d4bacba1e8f8132f18fc3eeeec.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

https://1prime.ru/20250701/krokus-859057215.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, ск рф