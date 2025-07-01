https://1prime.ru/20250701/uscherb-859068934.html
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"
Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:13+0300
2025-07-01T15:13+0300
2025-07-01T15:13+0300
общество
украина
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628440_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_f201c4d4bacba1e8f8132f18fc3eeeec.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://1prime.ru/20250701/krokus-859057215.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628440_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_b2707585aece9843791bb05b9975fd95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, ск рф
Общество , УКРАИНА, СК РФ
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"
Генпрокуратура: ущерб от теракта в "Крокусе" составил 5,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - говорится в сообщении.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"