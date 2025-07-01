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Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе" - 01.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"
Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:13+0300
2025-07-01T15:13+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
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общество , украина, ск рф
Общество , УКРАИНА, СК РФ
15:13 01.07.2025
 
Генпрокуратура назвала ущерб от теракта в "Крокусе"

Генпрокуратура: ущерб от теракта в "Крокусе" составил 5,7 миллиарда рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ущерб, причиненный в результате теракта в "Крокус сити холле", составляет 5,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - говорится в сообщении.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Прокуратура утвердила направила в суд дело о теракте в "Крокусе"
11:19
 
ОбществоУКРАИНАСК РФ
 
 
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