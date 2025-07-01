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VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"

VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров" - 01.07.2025, ПРАЙМ

VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"

VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T14:34+0300

2025-07-01T14:34+0300

2025-07-01T14:34+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании. "Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK. VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

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технологии, финансы, банки