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VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров" - 01.07.2025, ПРАЙМ
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VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров" - 01.07.2025, ПРАЙМ
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:34+0300
2025-07-01T14:34+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании. "Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK. VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
14:34 01.07.2025
 
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"

VK выплатит "белым хакерам" до 5 млн руб, если они найдут уязвимости в мессенджере Max

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании.
"Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK.
VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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