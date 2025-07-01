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На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский"

На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский" - 01.07.2025, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский"

Восемь компаний носят официальный статус резидента инновационного научно-технологического центра "Русский" на Дальнем Востоке, ещё десять на стадии переговоров... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T06:51+0300

2025-07-01T06:51+0300

2025-07-01T06:51+0300

бизнес

экономика

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двфу

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь компаний носят официальный статус резидента инновационного научно-технологического центра "Русский" на Дальнем Востоке, ещё десять на стадии переговоров о вступлении, сообщила генеральный директор Фонда ИНТЦ "Русский" Елена Харисова на стратегической сессии, которая проходит в ДВФУ. "Получают статус резидентов (ИНТЦ – ред.) восемь компаний, десять на стадии переговоров, но площадка практически уже вся заполнена", - сообщила Харисова на стратегической сессии "Актуализация стратегии развития ИНТЦ "Русский" на 2025 - 2035 гг". По словам Харисовой, в ИНТЦ есть четыре типа резидентов. Один из них - якорные компании полного инновационного цикла, которые являются крупными игроками на рынке и локомотивами для кластеров и направлений деятельности. Второй тип включает большие компании, находящиеся рядом с якорными резидентами, они быстро масштабируются и создают множество инноваций. Также были отмечены стартап-студии и стартапы, представляющие собой небольшие команды с лабораторными прототипами, которые финансируются за счет грантов и находятся вблизи крупных компаний, что позволяет им получать поддержку. Ещё одним типом резидентов ИНТЦ являются сервисные компании, занимающиеся контрактным производством, которые помогают снизить транзакционные издержки для технологических компаний. ИНТЦ "Русский" на острове Русском призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

дальний восток

владивосток

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, дальний восток, владивосток, азиатско-тихоокеанский регион, двфу