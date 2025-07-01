Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский" - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/vostok-859048123.html
На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский"
На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский" - 01.07.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский"
Восемь компаний носят официальный статус резидента инновационного научно-технологического центра "Русский" на Дальнем Востоке, ещё десять на стадии переговоров... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T06:51+0300
2025-07-01T06:51+0300
бизнес
экономика
дальний восток
владивосток
азиатско-тихоокеанский регион
двфу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859048123.jpg?1751341861
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь компаний носят официальный статус резидента инновационного научно-технологического центра "Русский" на Дальнем Востоке, ещё десять на стадии переговоров о вступлении, сообщила генеральный директор Фонда ИНТЦ "Русский" Елена Харисова на стратегической сессии, которая проходит в ДВФУ. "Получают статус резидентов (ИНТЦ – ред.) восемь компаний, десять на стадии переговоров, но площадка практически уже вся заполнена", - сообщила Харисова на стратегической сессии "Актуализация стратегии развития ИНТЦ "Русский" на 2025 - 2035 гг". По словам Харисовой, в ИНТЦ есть четыре типа резидентов. Один из них - якорные компании полного инновационного цикла, которые являются крупными игроками на рынке и локомотивами для кластеров и направлений деятельности. Второй тип включает большие компании, находящиеся рядом с якорными резидентами, они быстро масштабируются и создают множество инноваций. Также были отмечены стартап-студии и стартапы, представляющие собой небольшие команды с лабораторными прототипами, которые финансируются за счет грантов и находятся вблизи крупных компаний, что позволяет им получать поддержку. Ещё одним типом резидентов ИНТЦ являются сервисные компании, занимающиеся контрактным производством, которые помогают снизить транзакционные издержки для технологических компаний. ИНТЦ "Русский" на острове Русском призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
дальний восток
владивосток
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дальний восток, владивосток, азиатско-тихоокеанский регион, двфу
Бизнес, Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Азиатско-Тихоокеанский регион, ДВФУ
06:51 01.07.2025
 
На Дальнем Востоке восемь компаний получили статус резидента ИНТЦ "Русский"

В ДВФУ восемь компаний получили статус резидента инновационного центра "Русский"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь компаний носят официальный статус резидента инновационного научно-технологического центра "Русский" на Дальнем Востоке, ещё десять на стадии переговоров о вступлении, сообщила генеральный директор Фонда ИНТЦ "Русский" Елена Харисова на стратегической сессии, которая проходит в ДВФУ.
"Получают статус резидентов (ИНТЦ – ред.) восемь компаний, десять на стадии переговоров, но площадка практически уже вся заполнена", - сообщила Харисова на стратегической сессии "Актуализация стратегии развития ИНТЦ "Русский" на 2025 - 2035 гг".
По словам Харисовой, в ИНТЦ есть четыре типа резидентов. Один из них - якорные компании полного инновационного цикла, которые являются крупными игроками на рынке и локомотивами для кластеров и направлений деятельности. Второй тип включает большие компании, находящиеся рядом с якорными резидентами, они быстро масштабируются и создают множество инноваций.
Также были отмечены стартап-студии и стартапы, представляющие собой небольшие команды с лабораторными прототипами, которые финансируются за счет грантов и находятся вблизи крупных компаний, что позволяет им получать поддержку. Ещё одним типом резидентов ИНТЦ являются сервисные компании, занимающиеся контрактным производством, которые помогают снизить транзакционные издержки для технологических компаний.
ИНТЦ "Русский" на острове Русском призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
ЭкономикаБизнесДальний ВостокВладивостокАзиатско-Тихоокеанский регионДВФУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала