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Верховный суд объяснил, когда квартира не делится после развода - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Верховный суд объяснил, когда квартира не делится после развода
Верховный суд объяснил, когда квартира не делится после развода - 01.07.2025, ПРАЙМ
Верховный суд объяснил, когда квартира не делится после развода
Квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода, даже если часть платежей за нее внесена уже после свадьбы, сказано в определении... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:15+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода, даже если часть платежей за нее внесена уже после свадьбы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ставрополя. Они прожили вместе 13 лет. При этом трехкомнатную квартиру муж купил по договору долевого строительства еще до брака, но часть платежей была внесена уже после его заключения. Право собственности он зарегистрировал уже после свадьбы. Женщина при разводе попросила поделить квартиру пополам как совместно нажитое имущество, указав, что она была приобретена на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон. Спор дошел до Верховного суда РФ. "Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака ... не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов", - сказано в определении. При этом суд напомнил, что есть механизмы защиты прав бывшей жены. Если на покупку недвижимости пошли ее деньги или совместно нажитые, она может потребовать половину от них. "Законодательство предусматривает способы защиты прав супруга, полагающего, что личные обязательства другого супруга исполнялись за счет их общего имущества, в частности право требовать компенсацию соразмерно его доле в общем имуществе супругов. Исполнение супругом личного обязательства, возникшего до заключения брака, за счет совместных доходов супругов порождает у другого супруга право требовать возмещения половины потраченных средств с учетом доказанности факта несения таких расходов", - уточнил суд.
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недвижимость, общество , россия, рф, москва, ставрополь, верховный суд
Недвижимость, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, СТАВРОПОЛЬ, Верховный суд
08:15 01.07.2025
 
Верховный суд объяснил, когда квартира не делится после развода

Квартира, купленная до брака, не делится после развода, если плата внесена после свадьбы

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода, даже если часть платежей за нее внесена уже после свадьбы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ставрополя. Они прожили вместе 13 лет. При этом трехкомнатную квартиру муж купил по договору долевого строительства еще до брака, но часть платежей была внесена уже после его заключения. Право собственности он зарегистрировал уже после свадьбы. Женщина при разводе попросила поделить квартиру пополам как совместно нажитое имущество, указав, что она была приобретена на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон.
Спор дошел до Верховного суда РФ.
"Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака ... не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов", - сказано в определении.
При этом суд напомнил, что есть механизмы защиты прав бывшей жены. Если на покупку недвижимости пошли ее деньги или совместно нажитые, она может потребовать половину от них.
"Законодательство предусматривает способы защиты прав супруга, полагающего, что личные обязательства другого супруга исполнялись за счет их общего имущества, в частности право требовать компенсацию соразмерно его доле в общем имуществе супругов. Исполнение супругом личного обязательства, возникшего до заключения брака, за счет совместных доходов супругов порождает у другого супруга право требовать возмещения половины потраченных средств с учетом доказанности факта несения таких расходов", - уточнил суд.
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