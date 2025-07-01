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Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ

Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ

Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ

Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег из-за поставки ВСУ партии некачественных бронежилетов, сообщает во вторник полиция Финляндии. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:00+0300

2025-07-01T15:00+0300

2025-07-01T15:00+0300

общество

промышленность

украина

финляндия

всу

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег из-за поставки ВСУ партии некачественных бронежилетов, сообщает во вторник полиция Финляндии. Компания в 2022 году заключила контракт на сумму около 5,7 миллиона евро с министерством обороны Украины, по которому должна была ВСУ поставить 10 тысяч бронежилетов. "На основании предварительного расследования Центральной криминальной полиции есть основания подозревать, что качество поставленных армии пяти тысяч бронежилетов не соответствовало контракту", - говорится в сообщении. Расследование было начато по запросу Украины. Как уточняют правоохранители, ответственное лицо финской компании подозревается в мошенничестве, хищении и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом.

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украина

финляндия

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общество , промышленность, украина, финляндия, всу