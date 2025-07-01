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Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ
Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ
Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег из-за поставки ВСУ партии некачественных бронежилетов, сообщает во вторник полиция Финляндии. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:00+0300
2025-07-01T15:00+0300
общество
промышленность
украина
финляндия
всу
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег из-за поставки ВСУ партии некачественных бронежилетов, сообщает во вторник полиция Финляндии. Компания в 2022 году заключила контракт на сумму около 5,7 миллиона евро с министерством обороны Украины, по которому должна была ВСУ поставить 10 тысяч бронежилетов. "На основании предварительного расследования Центральной криминальной полиции есть основания подозревать, что качество поставленных армии пяти тысяч бронежилетов не соответствовало контракту", - говорится в сообщении. Расследование было начато по запросу Украины. Как уточняют правоохранители, ответственное лицо финской компании подозревается в мошенничестве, хищении и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом.
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общество , промышленность, украина, финляндия, всу
Общество , Промышленность, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ВСУ
15:00 01.07.2025
 
Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ

Финская компания подозревают в отмывании денег из-за плохих бронежилетов для ВСУ

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег из-за поставки ВСУ партии некачественных бронежилетов, сообщает во вторник полиция Финляндии.
Компания в 2022 году заключила контракт на сумму около 5,7 миллиона евро с министерством обороны Украины, по которому должна была ВСУ поставить 10 тысяч бронежилетов.
"На основании предварительного расследования Центральной криминальной полиции есть основания подозревать, что качество поставленных армии пяти тысяч бронежилетов не соответствовало контракту", - говорится в сообщении.
Расследование было начато по запросу Украины. Как уточняют правоохранители, ответственное лицо финской компании подозревается в мошенничестве, хищении и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Дело будет передано на рассмотрение прокуратуры летом.
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ОбществоПромышленностьУКРАИНАФИНЛЯНДИЯВСУ
 
 
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