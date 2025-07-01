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Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1% - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%
Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1% - 01.07.2025, ПРАЙМ
Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%
Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%, до 233,6 миллиарда рублей, рассчитывает существенно повысить прогноз по чистой процентной... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:01+0300
2025-07-01T10:01+0300
экономика
бизнес
втб
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%, до 233,6 миллиарда рублей, рассчитывает существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов, говорится в отчетности группы. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 68,1 миллиарда рублей в мае и 233,6 миллиарда рублей по итогам пяти месяцев 2025 года, увеличившись на 127,0% и на 0,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете. "Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 28,3% в мае и 20,3% по итогам пяти месяцев 2025 года, увеличившись на 13,4 п.п. и сократившись на 4,4 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - также отмечается там. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 39,6% в мае и на 54,9% за пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 27,4 миллиарда рублей и 110,1 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1% в мае и 0,8% за пять месяцев 2025 года против 1,9% и 2,1% за аналогичные периоды прошлого года, сообщает ВТБ. Отмечается, что чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 22,8% в мае и на 34% за пять месяцев 2025 года, составив 23,7 миллиарда рублей и 119,8 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. "ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов", - приводятся в отчете слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. "И что интересно, мы идем по пяти месяцам 2025 против пяти месяцев 2024 года практически "ноздря в ноздрю", то есть мы идем по траектории сейчас рекордного года по чистой прибыли... понятно, что в 2024 году у нас был сильный четвертый квартал, поэтому мы пока таргетируем серебряный результат по чистой прибыли, но тем не менее идем пока вровень с золотым результатом", - также сообщил Пьянов журналистам. Также Пьянов отметил, что ВТБ признал отложенный налоговый актив на сумму 67,3 миллиарда рублей и учел его в прибыли по МСФО за пять месяцев, это значимый, нерегулярный доход, который образовался в мае. "Эти 67,3 миллиарда рублей – это неполное признание всех наших налоговых убытков. Таких налоговых убытков у нас 174 миллиарда. Пока мы учли 67,3 миллиарда из резерва 174, если прогнозы будут улучшаться дальше, то мы сможем реализовать дополнительный объем прибыли… это никаким образом не окажет влияния на таргет по чистой прибыли", - подытожил он.
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бизнес, втб
Экономика, Бизнес, ВТБ
10:01 01.07.2025
 
Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%

Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО до 233,6 миллиарда рублей

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%, до 233,6 миллиарда рублей, рассчитывает существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов, говорится в отчетности группы.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 68,1 миллиарда рублей в мае и 233,6 миллиарда рублей по итогам пяти месяцев 2025 года, увеличившись на 127,0% и на 0,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете.
"Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 28,3% в мае и 20,3% по итогам пяти месяцев 2025 года, увеличившись на 13,4 п.п. и сократившись на 4,4 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - также отмечается там.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 39,6% в мае и на 54,9% за пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 27,4 миллиарда рублей и 110,1 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1% в мае и 0,8% за пять месяцев 2025 года против 1,9% и 2,1% за аналогичные периоды прошлого года, сообщает ВТБ.
Отмечается, что чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 22,8% в мае и на 34% за пять месяцев 2025 года, составив 23,7 миллиарда рублей и 119,8 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.
"ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов", - приводятся в отчете слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
"И что интересно, мы идем по пяти месяцам 2025 против пяти месяцев 2024 года практически "ноздря в ноздрю", то есть мы идем по траектории сейчас рекордного года по чистой прибыли... понятно, что в 2024 году у нас был сильный четвертый квартал, поэтому мы пока таргетируем серебряный результат по чистой прибыли, но тем не менее идем пока вровень с золотым результатом", - также сообщил Пьянов журналистам.
Также Пьянов отметил, что ВТБ признал отложенный налоговый актив на сумму 67,3 миллиарда рублей и учел его в прибыли по МСФО за пять месяцев, это значимый, нерегулярный доход, который образовался в мае.
"Эти 67,3 миллиарда рублей – это неполное признание всех наших налоговых убытков. Таких налоговых убытков у нас 174 миллиарда. Пока мы учли 67,3 миллиарда из резерва 174, если прогнозы будут улучшаться дальше, то мы сможем реализовать дополнительный объем прибыли… это никаким образом не окажет влияния на таргет по чистой прибыли", - подытожил он.
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