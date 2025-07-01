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В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"

В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии" - 01.07.2025, ПРАЙМ

В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"

Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:04+0300

2025-07-01T10:04+0300

2025-07-01T10:04+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов. В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.

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финансы, банки, втб, банк россии