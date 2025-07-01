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В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии" - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"
В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии" - 01.07.2025, ПРАЙМ
В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"
Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:04+0300
2025-07-01T10:04+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов. В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.
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финансы, банки, втб, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ, Банк России
10:04 01.07.2025
 
В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"

Первый зампред ВТБ Пьянов: российская экономика сейчас "точно не в рецессии"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас "точно не в рецессии", и есть все признаки того, что рост ВВП в этом году будет, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Рецессия – это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Пока все признаки того, что рост ВВП в этом году, пусть и снизится, но будет позитивным, он будет позитивным и в следующем году. Поэтому видно по действиям со ставкой (ключевой - ред.) между 2024 и 2025 годами, что фактор рецессионный учитывается в решении о ключевой ставке, поэтому это точно не рецессия", - сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он добавил, что сейчас ключевая ставка находится "в зоне перегиба", и все дальнейшие основания для ее снижения присутствуют. "Будут ли эти факторы учтены, давайте дождемся 25 июля", - подытожил Пьянов.
В июне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял журналистам, что Банк России считает, что российская экономика находится на этапе замедления темпов роста, но не на грани рецессии. ЦБ по-прежнему ждет ее увеличения по итогам года на уровне 1-2%.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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