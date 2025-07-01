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Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц

Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц - 01.07.2025, ПРАЙМ

Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц

Группа ВТБ за январь-май сократила кредитование физлиц на 3,6% - до 7,5 триллиона рублей, кредитование юрлиц нарастила на 2,3% - до 16,3 триллиона рублей,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:03+0300

2025-07-01T10:03+0300

2025-07-01T10:03+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-май сократила кредитование физлиц на 3,6% - до 7,5 триллиона рублей, кредитование юрлиц нарастила на 2,3% - до 16,3 триллиона рублей, говорится в отчете. "Кредиты юридическим лицам составили 16,3 триллиона рублей, увеличившись на 0,8% в мае и на 2,3% за пять месяцев текущего года. Кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% по итогам пяти месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 7,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 31 мая 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей, увеличившись на 0,4% в мае и с начала года. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 26,2 триллиона рублей, сократившись на 2,7% с начала года.

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