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Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/vtb-859054661.html
Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц
Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц - 01.07.2025, ПРАЙМ
Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц
Группа ВТБ за январь-май сократила кредитование физлиц на 3,6% - до 7,5 триллиона рублей, кредитование юрлиц нарастила на 2,3% - до 16,3 триллиона рублей,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:03+0300
2025-07-01T10:03+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-май сократила кредитование физлиц на 3,6% - до 7,5 триллиона рублей, кредитование юрлиц нарастила на 2,3% - до 16,3 триллиона рублей, говорится в отчете. "Кредиты юридическим лицам составили 16,3 триллиона рублей, увеличившись на 0,8% в мае и на 2,3% за пять месяцев текущего года. Кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% по итогам пяти месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 7,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 31 мая 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей, увеличившись на 0,4% в мае и с начала года. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 26,2 триллиона рублей, сократившись на 2,7% с начала года.
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банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
10:03 01.07.2025
 
Группа ВТБ за пять месяцев сократила кредитование физлиц и юрлиц

ВТБ за январь-май сократил кредитование физлиц на 3,6%, юрлиц на 2,3%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-май сократила кредитование физлиц на 3,6% - до 7,5 триллиона рублей, кредитование юрлиц нарастила на 2,3% - до 16,3 триллиона рублей, говорится в отчете.
"Кредиты юридическим лицам составили 16,3 триллиона рублей, увеличившись на 0,8% в мае и на 2,3% за пять месяцев текущего года. Кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% по итогам пяти месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 7,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 31 мая 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей, увеличившись на 0,4% в мае и с начала года. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 26,2 триллиона рублей, сократившись на 2,7% с начала года.
Логотип ВТБ.
Группа ВТБ в январе-мае увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,1%
10:01
 
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