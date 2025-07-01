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ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
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ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года
ВТБ ожидает к завершению текущего года снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых с текущих 20%, роста курса доллара до 86,7 рубля, индекса Мосбиржи - до... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:47+0300
2025-07-01T13:47+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает к завершению текущего года снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых с текущих 20%, роста курса доллара до 86,7 рубля, индекса Мосбиржи - до 3480 пунктов, следует из презентации инвестиционной стратегии "ВТБ Мои Инвестиции" на третий квартал. Официальный курс доллара от ЦБ на вторник составляет 78,53 рубля, юаня - 10,93 рубля. Индекс Мосбиржи торгуется около 2850 пунктов. "Курс доллара к концу 2025 года повысится до 86,7 рубля, юаня - до 11,9 рубля. Совокупный потенциал роста индекса Мосбиржи оценивается на уровне до 3480 пунктов к 2026 году. С учетом ожидаемой дивидендной доходности в размере 8,2% потенциальная доходность по российскому рынку акций может составить около 35%", - сообщает "ВТБ Мои Инвестиции". Согласно прогнозу компании, средняя за 2025 год цена российской нефти составит 56 долларов за баррель, а средняя цена золота в мире во втором полугодии - 3300 долларов за тройскую унцию. "В базовом сценарии на 2025 год ожидается рост ВВП России на 1,7% за год, ключевая ставка: 18% на конец 2025 года, 11-12% - к концу 2026 года, инфляция: 7,3% в годовом исчислении в базовом сценарии к концу 2025 года", - также сообщает "ВТБ Мои Инвестиции".
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финансы, банки, рф, втб, мосбиржа
Экономика, Финансы, Банки, РФ, ВТБ, Мосбиржа
13:47 01.07.2025
 
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года

ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18%, роста курса доллара до 86,7 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. ВТБ ожидает к завершению текущего года снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых с текущих 20%, роста курса доллара до 86,7 рубля, индекса Мосбиржи - до 3480 пунктов, следует из презентации инвестиционной стратегии "ВТБ Мои Инвестиции" на третий квартал.
Официальный курс доллара от ЦБ на вторник составляет 78,53 рубля, юаня - 10,93 рубля. Индекс Мосбиржи торгуется около 2850 пунктов.
"Курс доллара к концу 2025 года повысится до 86,7 рубля, юаня - до 11,9 рубля. Совокупный потенциал роста индекса Мосбиржи оценивается на уровне до 3480 пунктов к 2026 году. С учетом ожидаемой дивидендной доходности в размере 8,2% потенциальная доходность по российскому рынку акций может составить около 35%", - сообщает "ВТБ Мои Инвестиции".
Согласно прогнозу компании, средняя за 2025 год цена российской нефти составит 56 долларов за баррель, а средняя цена золота в мире во втором полугодии - 3300 долларов за тройскую унцию.
"В базовом сценарии на 2025 год ожидается рост ВВП России на 1,7% за год, ключевая ставка: 18% на конец 2025 года, 11-12% - к концу 2026 года, инфляция: 7,3% в годовом исчислении в базовом сценарии к концу 2025 года", - также сообщает "ВТБ Мои Инвестиции".
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"
10:04
 
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