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Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 01.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:50+0300

2025-07-01T17:50+0300

2025-07-01T17:50+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно, следует из материалов банка. Суммарные выплаты составят 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. "Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере: 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей; 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля", - приводится в сообщении формулировка решения акционеров на годовом собрании, которое прошло 30 июня. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля. ВТБ в конце апреля объявил, что выплатит в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, которая составила рекордные 551,4 миллиарда рублей. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, доходы федерального бюджета от дивидендов ВТБ по итогам 2024-2028 годов будут направлены на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), с октября 2023 года находящейся в доверительном управлении ВТБ. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные. Как сообщал зампред правления банка Дмитрий Пьянов, по итогам проведенного в июне 2023 года размещения допэмиссии акций доля государства в ВТБ составила 61,8%. ВТБ выплачивал дивиденды ежегодно с 2002 по 2021 год, а с 2022 года приостановил выплаты из-за внешних вызовов, планировав вернуться к ним лишь в 2026 году. Первый зампред Дмитрий Пьянов говорил, что банк консультировался с ЦБ РФ по выплатам за 2024 год, которые будут стоить ВТБ порядка 1,1 процентного пункта достаточности капитала, и позиция регулятора заключалась в том, что они возможны при условии восполнения капитала.

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