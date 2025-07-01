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Юань открыл торги 1 июля снижением

Юань открыл торги 1 июля снижением - 01.07.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 1 июля снижением

Курс китайской валюты в начале торгов вторника перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. | 01.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 1 копейку, до 10,91 рубля. Минутами ранее в ходе торгов юань максимально повышался до 10,93 рубля.

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рынок, торги