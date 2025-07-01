https://1prime.ru/20250701/yuan-859061645.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем - 01.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем
Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:51+0300
2025-07-01T12:51+0300
2025-07-01T12:51+0300
экономика
рынок
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника - 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,90-10,93 рубля. Боковик в рубле продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В первых числах нового месяца рубль часто имеет тенденцию к ослаблению, но для сильной динамики поводов пока нет, указывает эксперт. Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением вчера пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы. В сложившихся обстоятельствах во вторник ожидаем продолжение движения курса юаня в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей", - допускает он.
https://1prime.ru/20250701/tsb-859056689.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем
Курс юаня к рублю на Московской бирже во вторник днем стабилен
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника - 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,90-10,93 рубля.
Боковик в рубле продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В первых числах нового месяца рубль часто имеет тенденцию к ослаблению, но для сильной динамики поводов пока нет, указывает эксперт.
Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением вчера пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы. В сложившихся обстоятельствах во вторник ожидаем продолжение движения курса юаня в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей", - допускает он.
ЦБ 30 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,4 миллиарда рублей