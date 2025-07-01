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Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем - 01.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250701/yuan-859061645.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем - 01.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем
Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:51+0300
2025-07-01T12:51+0300
экономика
рынок
алексей антонов
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника - 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,90-10,93 рубля. Боковик в рубле продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В первых числах нового месяца рубль часто имеет тенденцию к ослаблению, но для сильной динамики поводов пока нет, указывает эксперт. Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением вчера пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы. В сложившихся обстоятельствах во вторник ожидаем продолжение движения курса юаня в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей", - допускает он.
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рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
12:51 01.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже стабилен днем

Курс юаня к рублю на Московской бирже во вторник днем стабилен

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия – в районе 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника - 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,90-10,93 рубля.
Боковик в рубле продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В первых числах нового месяца рубль часто имеет тенденцию к ослаблению, но для сильной динамики поводов пока нет, указывает эксперт.
Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением вчера пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы. В сложившихся обстоятельствах во вторник ожидаем продолжение движения курса юаня в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей", - допускает он.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ЭкономикаРынокАлексей АнтоновБогдан ЗваричПСБ
 
 
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