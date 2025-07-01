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"Срок закончился": в США резко осадили главу киевского режима - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Срок закончился": в США резко осадили главу киевского режима
"Срок закончился": в США резко осадили главу киевского режима - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Срок закончился": в США резко осадили главу киевского режима
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории. Об этом заявил... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:30+0300
2025-07-01T08:31+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории. Об этом заявил американский журналист Рик Санчез."Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести", - отметил Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала.Журналист также подчеркнул, что отговорки украинского лидера неуместны, так как даже Линкольн не отказался от проведения выборов.Ранее Василий Небензя назвал Зеленского "просроченным президентом", так как срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года. Выборы нового главы государства проведены не были.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:30 01.07.2025 (обновлено: 08:31 01.07.2025)
 
"Срок закончился": в США резко осадили главу киевского режима

Санчез: Линкольн смог провести выборы во время войны, а Зеленский не может

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории. Об этом заявил американский журналист Рик Санчез.
"Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести", - отметил Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала.
Журналист также подчеркнул, что отговорки украинского лидера неуместны, так как даже Линкольн не отказался от проведения выборов.
Ранее Василий Небензя назвал Зеленского "просроченным президентом", так как срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года. Выборы нового главы государства проведены не были.
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