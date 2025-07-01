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"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского
"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского
Читатели газеты Le Figaro выразили свое возмущение решением Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной Оттавской конвенции, которая... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:45+0300
2025-07-01T17:46+0300
политика
украина
владимир зеленский
le figaro
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro выразили свое возмущение решением Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин."Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал пользователь."Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — заметил другой.Другие читатели также выразили недоумение в связи с отсутствием выборов на Украине и вопросом о соблюдении демократических принципов в стране.На прошлой неделе стало известно, что украинский депутат Роман Костенко сообщил о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Эта конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. В настоящее время к конвенции присоединились 163 страны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, le figaro
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Le Figaro
17:45 01.07.2025 (обновлено: 17:46 01.07.2025)
 
"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского

Читателей Le Figaro возмутило решение Зеленского выйти из Оттавской конвенции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro выразили свое возмущение решением Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.
"Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал пользователь.
"Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — заметил другой.
Другие читатели также выразили недоумение в связи с отсутствием выборов на Украине и вопросом о соблюдении демократических принципов в стране.
На прошлой неделе стало известно, что украинский депутат Роман Костенко сообщил о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Эта конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. В настоящее время к конвенции присоединились 163 страны.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Зеленский зачищает Украину для нужд Запада, заявили в ОП
10:53
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийLe Figaro
 
 
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