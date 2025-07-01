https://1prime.ru/20250701/zelenskiy-859074745.html

"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского

"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского

Читатели газеты Le Figaro выразили свое возмущение решением Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной Оттавской конвенции, которая... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:45+0300

2025-07-01T17:45+0300

2025-07-01T17:46+0300

политика

украина

владимир зеленский

le figaro

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro выразили свое возмущение решением Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин."Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал пользователь."Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — заметил другой.Другие читатели также выразили недоумение в связи с отсутствием выборов на Украине и вопросом о соблюдении демократических принципов в стране.На прошлой неделе стало известно, что украинский депутат Роман Костенко сообщил о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Эта конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. В настоящее время к конвенции присоединились 163 страны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, le figaro