Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/zoloto--859050515.html
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость золота во вторник утром поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:22+0300
2025-07-01T08:22+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_60b5e2c2b0815b0a32564a2aa8c59642.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. По состоянию на 8.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 339,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% - до 35,845 доллара. Стоимость доллара к иене снижалась на 0,27%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. Удорожание драгоценного металла и ослабление американской валюты наблюдается на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году. Согласно данным CME Group, порядка 96% аналитиков ожидают по итогам сентябрьского заседания регулятора ставку ниже текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. "Золото, несмотря на недавние потери, имеет наибольший потенциал для роста в краткосрочной перспективе, если доллар США продолжит снижаться", - приводит агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
https://1prime.ru/20250630/gold-859043339.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_208:0:4208:3000_1920x0_80_0_0_65784a79e013dd7df4b0ce99753632e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
08:22 01.07.2025
 
Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Золото дорожает на фоне удешевления доллара к мировым валютам

© fotolia.com / dimdimich%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / dimdimich
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 339,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% - до 35,845 доллара.
Стоимость доллара к иене снижалась на 0,27%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
Удорожание драгоценного металла и ослабление американской валюты наблюдается на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году. Согласно данным CME Group, порядка 96% аналитиков ожидают по итогам сентябрьского заседания регулятора ставку ниже текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
"Золото, несмотря на недавние потери, имеет наибольший потенциал для роста в краткосрочной перспективе, если доллар США продолжит снижаться", - приводит агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Золото готовится завершить I полугодие ростом на 26%
Вчера, 23:18
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала