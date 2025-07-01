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Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость золота во вторник утром поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:22+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. По состоянию на 8.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 339,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% - до 35,845 доллара. Стоимость доллара к иене снижалась на 0,27%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. Удорожание драгоценного металла и ослабление американской валюты наблюдается на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году. Согласно данным CME Group, порядка 96% аналитиков ожидают по итогам сентябрьского заседания регулятора ставку ниже текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. "Золото, несмотря на недавние потери, имеет наибольший потенциал для роста в краткосрочной перспективе, если доллар США продолжит снижаться", - приводит агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

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рынок, торги, сша, comex