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Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год - 03.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 147,31 рубля на одну акцию, следует из... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T10:37+0300

2025-07-03T10:37+0300

2025-07-03T10:37+0300

экономика

общество

башкирия

башнефть

роснефть

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 147,31 рубля на одну акцию, следует из материалов компании. "Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли общества по результатам 2024 года в размере: 21 779 266 294,59 рублей по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 рублей на одну обыкновенную акцию; 4 388 072 047,72 рублей по привилегированным акциям типа "А", что составляет 147,31 рублей на одну привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 26 167 338 342,31 рублей", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июля. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2024 году снизилась на 41% и составила 104,667 миллиарда рублей. В целом "Башнефть" направила по итогам года на дивиденды 26,167 миллиарда рублей, или порядка 25% от чистой прибыли. По итогам 2023 года "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию типа "А" на общую сумму 44,354 миллиарда рублей (также 25% чистой прибыли по МСФО). "Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.

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общество , башкирия, башнефть, роснефть