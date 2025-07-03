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Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/aktsionery-859131508.html
Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год - 03.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 147,31 рубля на одну акцию, следует из... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:37+0300
2025-07-03T10:37+0300
экономика
общество
башкирия
башнефть
роснефть
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 147,31 рубля на одну акцию, следует из материалов компании. "Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли общества по результатам 2024 года в размере: 21 779 266 294,59 рублей по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 рублей на одну обыкновенную акцию; 4 388 072 047,72 рублей по привилегированным акциям типа "А", что составляет 147,31 рублей на одну привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 26 167 338 342,31 рублей", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июля. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2024 году снизилась на 41% и составила 104,667 миллиарда рублей. В целом "Башнефть" направила по итогам года на дивиденды 26,167 миллиарда рублей, или порядка 25% от чистой прибыли. По итогам 2023 года "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию типа "А" на общую сумму 44,354 миллиарда рублей (также 25% чистой прибыли по МСФО). "Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.
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общество , башкирия, башнефть, роснефть
Экономика, Общество , БАШКИРИЯ, Башнефть, Роснефть
10:37 03.07.2025
 
Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Башнефти" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в 147,31 рубля

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфис нефтяной компании "Башнефть" в Москве
Офис нефтяной компании Башнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" ("дочка" "Роснефти") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 147,31 рубля на одну акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли общества по результатам 2024 года в размере: 21 779 266 294,59 рублей по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 рублей на одну обыкновенную акцию; 4 388 072 047,72 рублей по привилегированным акциям типа "А", что составляет 147,31 рублей на одну привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 26 167 338 342,31 рублей", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июля.
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2024 году снизилась на 41% и составила 104,667 миллиарда рублей. В целом "Башнефть" направила по итогам года на дивиденды 26,167 миллиарда рублей, или порядка 25% от чистой прибыли.
По итогам 2023 года "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию типа "А" на общую сумму 44,354 миллиарда рублей (также 25% чистой прибыли по МСФО).
"Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год
Вчера, 14:08
 
ЭкономикаОбществоБАШКИРИЯБашнефтьРоснефть
 
 
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