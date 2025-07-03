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В Госдуму внесли проект о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

В Госдуму внесли проект о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года, следует из базы данных нижней палаты... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:07+0300

2025-07-03T15:07+0300

2025-07-03T15:07+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время россияне вправе приобретать алкоголь с 18 лет. "В целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции", - считает Сидухина. В пояснительной записке подчеркивается, что алкоголь негативно влияет на здоровье, способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности. Попытки законодательно поднять возраст покупки алкоголя в РФ предпринимались и ранее. В частности, Минздравом России был подготовлен законопроект, ограничивающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, напоминает Сидухина. В пояснительной записке к нему отмечалось со ссылкой на медицинские исследования, что употребление алкогольных напитков опасно для нормального развития головного мозга. При этом мозг, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

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общество , рф, госдума, минздрав