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Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/atr--859137590.html
Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли
Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли - 03.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, несмотря на опасения относительно барьеров в мировой торговле | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:30+0300
2025-07-03T12:30+0300
экономика
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сша
вьетнам
shenzhen composite
hang seng index
kospi
торги
индексы
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, несмотря на опасения относительно барьеров в мировой торговле и неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,18%, до 3 461,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2 084,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,63%, до 24 069,94 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,34%, до 3 116,27 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 ушел в легкий минус - на 0,02%, до 8 595,8 пункта, японский Nikkei 225 слегка поднялся - на 0,06%, до 39 785,9 пункта. Участники рынка в четверг продолжили следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее на этой неделе стало известно, что США будут экспортировать во Вьетнам американские товары с нулевой ввозной пошлиной в рамках торговой сделки между странами, при этом Ханой будет платить Штатам пошлину в размере 20% на все ввозимые товары. Аналитики опасаются, что аналогичный размер пошлин будет установлен в рамках соглашений с другими странами. "В ближайшее время может быть объявлено о новых торговых сделках, но пошлина в 20%, согласованная с Вьетнамом, не предвещает ничего хорошего, и это значение или даже более высокая пошлина может стать нормой для некоторых стран, включая европейский регион и Японию", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика AMP Шейна Оливера (Shane Oliver). Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, сократился в июне до 50,6 пункта с 51,1 пункта в мае, прогноз составлял 51 пункт. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта ранее, что оказалось больше прогноза в 50,2 пункта. В то же время, по данным S&amp;P Global, композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии, по окончательной оценке, в июне поднялся до 51,6 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше предварительной оценки в 51,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,8 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 51,3 пункта. Экспорт Австралии, согласно торговой статистике страны, в мае сократился на 2,7% к апрелю, импорт вырос на 3,8%. Композитный PMI Японии в июне, по окончательной оценке, увеличился до 51,5 пункта с 50,2 пункта в мае, предварительно ожидался показатель на отметке 51,4 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,7 пункта с 51 пункта при предварительной оценке в 51,5 пункта.
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австралия, сша, вьетнам, shenzhen composite, hang seng index, kospi, торги, индексы, рынок
Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, ВЬЕТНАМ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Торги, Индексы, Рынок
12:30 03.07.2025
 
Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли

Фондовые индексы АТР в основном выросли, несмотря на опасения барьеров в мировой торговле

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, несмотря на опасения относительно барьеров в мировой торговле и неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,18%, до 3 461,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2 084,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,63%, до 24 069,94 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,34%, до 3 116,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 ушел в легкий минус - на 0,02%, до 8 595,8 пункта, японский Nikkei 225 слегка поднялся - на 0,06%, до 39 785,9 пункта.
Участники рынка в четверг продолжили следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее на этой неделе стало известно, что США будут экспортировать во Вьетнам американские товары с нулевой ввозной пошлиной в рамках торговой сделки между странами, при этом Ханой будет платить Штатам пошлину в размере 20% на все ввозимые товары. Аналитики опасаются, что аналогичный размер пошлин будет установлен в рамках соглашений с другими странами.
"В ближайшее время может быть объявлено о новых торговых сделках, но пошлина в 20%, согласованная с Вьетнамом, не предвещает ничего хорошего, и это значение или даже более высокая пошлина может стать нормой для некоторых стран, включая европейский регион и Японию", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика AMP Шейна Оливера (Shane Oliver).
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, сократился в июне до 50,6 пункта с 51,1 пункта в мае, прогноз составлял 51 пункт. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта ранее, что оказалось больше прогноза в 50,2 пункта.
В то же время, по данным S&P Global, композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии, по окончательной оценке, в июне поднялся до 51,6 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше предварительной оценки в 51,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,8 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 51,3 пункта.
Экспорт Австралии, согласно торговой статистике страны, в мае сократился на 2,7% к апрелю, импорт вырос на 3,8%.
Композитный PMI Японии в июне, по окончательной оценке, увеличился до 51,5 пункта с 50,2 пункта в мае, предварительно ожидался показатель на отметке 51,4 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,7 пункта с 51 пункта при предварительной оценке в 51,5 пункта.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Фондовые индексы АТР в основном снизились на неопределенности вокруг США
Вчера, 13:06
 
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