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Автомобили с двигателем более 160 лошадиных сил занимают 70-80% импорта

Автомобили с двигателем более 160 лошадиных сил занимают 70-80% импорта - 03.07.2025, ПРАЙМ

Автомобили с двигателем более 160 лошадиных сил занимают 70-80% импорта

Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80%... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T04:46+0300

2025-07-03T04:46+0300

2025-07-03T04:46+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, на которые обсуждается возможность увеличить утилизационный сбор для физлиц, занимают 70-80% параллельного импорта, ввозимого в Россию, сообщил РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. В среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что обсуждается повышение ставки утилизационного сбора на автомобили с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в Россию физлицами для личных нужд. "Если говорить про автомобили, у которых более 160 лошадиных сил, то это 70-80% параллельного и альтернативного импорта, который сейчас ввозится в Россию", - сказал Иванов. По его словам, это, как правило, дорогие автомобили, средняя цена которых составляет примерно от 6 миллионов рублей. В перечень войдут такие модели, как BMW X1, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLC. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор сейчас составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. Алиханов отмечал, что мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили. Министерство оценивает дополнительный доход в размере от 40 до 60 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, антон алиханов, минпромторг, bmw x5, toyota camry