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Консул в Баку встретился с задержанными россиянами
Консул в Баку встретился с задержанными россиянами - 03.07.2025, ПРАЙМ
Консул в Баку встретился с задержанными россиянами
Руководитель консульского отдела посольства России в Баку встретился с задержанными в Азербайджане гражданами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T20:16+0300
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БАКУ, 3 июл - ПРАЙМ. Руководитель консульского отдела посольства России в Баку встретился с задержанными в Азербайджане гражданами, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства. "Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.Как стало известно в четверг, пятерых сотрудников агентства, у которых есть азербайджанское гражданство, отпустили под подписку о невыезде.Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.
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Консул в Баку встретился с задержанными россиянами
Посольство в Баку: консул в течение трех часов общался с задержанными россиянами
БАКУ, 3 июл - ПРАЙМ. Руководитель консульского отдела посольства России в Баку встретился с задержанными в Азербайджане гражданами, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
"Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.
Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.
Как стало известно в четверг, пятерых сотрудников агентства, у которых есть азербайджанское гражданство, отпустили под подписку о невыезде.
Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ".
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.
Азербайджан не является безопасной страной для россиян, заявил Клишас