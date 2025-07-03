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ЦБ поддержал создание филиалов иностранных банков в России - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ поддержал создание филиалов иностранных банков в России
ЦБ поддержал создание филиалов иностранных банков в России - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ поддержал создание филиалов иностранных банков в России
Финансовому рынку России было бы полезно наличие филиалов иностранных банков из дружественных государств, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:34+0300
2025-07-03T15:34+0300
банк россии
филиалы иностранных банков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовому рынку России было бы полезно наличие филиалов иностранных банков из дружественных государств, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы максимально полностью поддерживаем тот законопроект, который сейчас находится, если не ошибаюсь, на межведомственном согласовании. Некоторое время назад был сделан первый шаг, принципиальный, был принят закон, который допускает возможность иностранных банков создавать филиалы на территории Российской Федерации. Но первоначальный подход по такому уже более практическому рассмотрению оказался достаточно консервативным, достаточно жестким", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. "Сейчас рассматривается проект закона, который облегчает как требования входа на российский рынок, так и функционирования данных филиалов. Мы принципиально поддерживаем, нам нужны сегодня, на нашем финансовом рынке были бы полезны филиалы иностранных банков из дружественных государств", - добавил он. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
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филиалы иностранных банков
Банк России, филиалы иностранных банков
15:34 03.07.2025
 
ЦБ поддержал создание филиалов иностранных банков в России

Чистюхин: финрынку России было бы полезно наличие филиалов иностранных банков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовому рынку России было бы полезно наличие филиалов иностранных банков из дружественных государств, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы максимально полностью поддерживаем тот законопроект, который сейчас находится, если не ошибаюсь, на межведомственном согласовании. Некоторое время назад был сделан первый шаг, принципиальный, был принят закон, который допускает возможность иностранных банков создавать филиалы на территории Российской Федерации. Но первоначальный подход по такому уже более практическому рассмотрению оказался достаточно консервативным, достаточно жестким", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
"Сейчас рассматривается проект закона, который облегчает как требования входа на российский рынок, так и функционирования данных филиалов. Мы принципиально поддерживаем, нам нужны сегодня, на нашем финансовом рынке были бы полезны филиалы иностранных банков из дружественных государств", - добавил он.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
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