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Палата представителей США приняла "большой, красивый билль" Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Палата представителей США приняла "большой, красивый билль" Трампа
Палата представителей США приняла "большой, красивый билль" Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
Палата представителей США приняла "большой, красивый билль" Трампа
Палата представителей конгресса США приняла законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "большой, красивый билль", | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T21:47+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "большой, красивый билль", теперь документ отправляется на подпись президенту. Законопроект поддержало 218 конгрессменов, 214 выступили против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Ранее на этой неделе сенат США утвердил законопроект, который предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. Нижняя палата конгресса США в мае уже приняла первоначальную версию законопроекта и в четверг голосовала за вариант с внесенными сенатом поправками. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп
21:47 03.07.2025
 
Палата представителей США приняла "большой, красивый билль" Трампа

Палата представителей приняла законопроект Трампа о расходах и налогах

© РИА Новости | Перейти в медиабанк#Президент США Дональд Трамп
#Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "большой, красивый билль", теперь документ отправляется на подпись президенту.
Законопроект поддержало 218 конгрессменов, 214 выступили против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN.
Ранее на этой неделе сенат США утвердил законопроект, который предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа.
Нижняя палата конгресса США в мае уже приняла первоначальную версию законопроекта и в четверг голосовала за вариант с внесенными сенатом поправками.
По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
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ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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