https://1prime.ru/20250703/bednost-859157540.html

Уровень бедности на Украине вырос на 6%

Уровень бедности на Украине вырос на 6% - 03.07.2025, ПРАЙМ

Уровень бедности на Украине вырос на 6%

Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T18:59+0300

2025-07-03T18:59+0300

2025-07-03T18:59+0300

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/81997/32/819973238_0:148:3000:1836_1920x0_80_0_0_6da19506141a0b2d8700347c5d9a86b7.jpg

МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Уровень бедности на Украине по сравнению с маем вырос на 6% до 25,2%, свидетельствуют данные, опубликованные украинским центром экономической стратегии, занимающийся исследованиями. "Прокси-показатель уровня бедности - доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в июне 2025 года вырос до 25,2%. На протяжении последних нескольких лет на Украине... уровень бедности остается относительно стабильным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. По данным из опубликованного графика, уровень бедности на Украине в мае составлял 19,2%. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина в июне заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.

https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина