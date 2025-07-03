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Глава Минфина США усомнился в возможностях юаня стать резервной валютой

Глава Минфина США усомнился в возможностях юаня стать резервной валютой - 03.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США усомнился в возможностях юаня стать резервной валютой

Министр финансов США Скотт Бессент усомнился в возможности китайского юаня стать мировой резервной валютой, аргументировав это тем, что юань является... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T21:25+0300

2025-07-03T21:25+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент усомнился в возможности китайского юаня стать мировой резервной валютой, аргументировав это тем, что юань является неконвертируемой валютой, а также ограничениями на рынке капитала КНР. "У них неконвертируемая валюта. Так как же они собираются стать резервной валютой?... У них имеются ограничения по капиталу на вывод денег", - заявил он в телевизионном интервью Блумберг. Одновременно американский чиновник выразил уверенность в том, что доллар сохранит за собой статус мировой резервной валюты, поскольку власти "закладывают основу" для экономического роста, ограничивают инфляцию и делают США предпочтительным направлением для глобального капитала. "Со времен Второй мировой войны предсказывался упадок доллара как резервной валюты. Я думаю, что скептики снова ошибаются", - добавил Бессент. Как показал ранее анализ РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, что стало новым историческим минимумом.

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мировая экономика, сша, китай, скотт бессент, мвф