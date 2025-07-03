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Биржи АТР растут вслед за динамикой техсектора США

Биржи АТР растут вслед за динамикой техсектора США - 03.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут вслед за динамикой техсектора США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются вслед за динамикой техсектора США, свидетельствуют данные... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T07:59+0300

2025-07-03T07:59+0300

2025-07-03T07:59+0300

общество

австралия

сша

китай

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859122813.jpg?1751518794

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно поднимаются вслед за динамикой техсектора США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3 457,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 075,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,92%, до 23 998 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,94%, до 3 104,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,12%, до 8 587,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,1%, до 39 802,24 пункта. Поддержал склонность трейдеров Азии к риску рост техсектора США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в среду вырос на 0,94%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, сократился в июне до 50,6 пункта с 51,1 пункта в мае, прогноз составлял 51 пункт. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта ранее, что оказалось больше прогноза в 50,2 пункта. В то же время, по данным S&P Global, композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии, по окончательной оценке, в июне поднялся до 51,6 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше предварительной оценки в 51,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,8 пункта с 50,6 пункта ранее, что выше предварительной оценки в 51,3 пункта. Экспорт Австралии, согласно торговой статистике страны, в мае к апрелю сократился на 2,7%, импорт - вырос на 3,8%. Композитный PMI Японии в июне, по окончательной оценке, увеличился до 51,5 пункта с 50,2 пункта в мае, предварительно ожидался показатель на отметке 51,4 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,7 пункта с 51 пункта при предварительной оценке в 51,5 пункта.

австралия

сша

китай

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общество , австралия, сша, китай, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite