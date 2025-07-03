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Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145
Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 - 03.07.2025, ПРАЙМ
Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145
Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 на базе бразильской фирмы Helibras, дочерней компании французской Airbus, передает агентство... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T04:07+0300
2025-07-03T04:07+0300
общество
бразилия
франция
airbus
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 на базе бразильской фирмы Helibras, дочерней компании французской Airbus, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство развития, промышленности и торговли Бразилии. "Бразилия и Франция подписали письмо о намерениях, чтобы Helibras, бразильское подразделение Airbus, производило вертолет H145 в латиноамериканской стране", - пишет агентство. Отмечается, что с этой целью в Helibras планируется вложить 184,28 миллиона долларов, фирма должна произвести до 200 вертолетов этой модели за следующие 15 лет.
бразилия
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общество , бразилия, франция, airbus
Общество , БРАЗИЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Airbus
04:07 03.07.2025
 
Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145

Reuters: Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 на базе Helibras

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Бразилия и Франция договорились о производстве вертолета H145 на базе бразильской фирмы Helibras, дочерней компании французской Airbus, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство развития, промышленности и торговли Бразилии.
"Бразилия и Франция подписали письмо о намерениях, чтобы Helibras, бразильское подразделение Airbus, производило вертолет H145 в латиноамериканской стране", - пишет агентство.
Отмечается, что с этой целью в Helibras планируется вложить 184,28 миллиона долларов, фирма должна произвести до 200 вертолетов этой модели за следующие 15 лет.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯФРАНЦИЯAirbus
 
 
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