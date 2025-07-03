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БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ
БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ
Группа БРИКС намерена создать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны - члены объединения с использованием ресурсов его Нового банка развития (НБР), | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T23:25+0300
2025-07-03T23:25+0300
экономика
сша
бразилия
египет
всемирный банк
инвестиции
брикс
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Группа БРИКС намерена создать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны - члены объединения с использованием ресурсов его Нового банка развития (НБР), передает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом. "Группа БРИКС намерена объявить о новом гарантийном фонде с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций", - передает агентство. Источники отметили, что образцом для нового фонда стало Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) из группы Всемирного банка, а его цель - решение проблем глобальных инвестиционных сдвигов на фоне неопределенности вокруг экономической политики США. По словам источников, бразильские чиновники рассматривают фонд в качестве центрального элемента финансовой повестки БРИКС во время председательства Бразилии в объединении. Как ожидается, фонд будет упомянут в совместном заявлении на саммите группы в Рио-де-Жанейро в июле, указали собеседники агентства. По словам одного из источников, предлагаемый механизм многосторонних гарантий БРИКС получил техническое одобрение со стороны всех государств-членов и ожидает окончательного одобрения глав минфинов объединения. Первоначальная сумма финансирования не упоминается, но чиновники, участвующие в переговорах, ожидают, что каждый доллар гарантий, предоставленный НБР, позволит мобилизовать от пяти до десяти долларов частного капитала для предварительно одобренных проектов, передает агентство. Ожидается, что техническая подготовка к созданию фонда завершится к концу 2025 года, что откроет путь для получения гарантий пилотными проектами в 2026 году, добавляет агентство. Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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сша, бразилия, египет, всемирный банк, инвестиции, брикс
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, ЕГИПЕТ, Всемирный банк, инвестиции, БРИКС
23:25 03.07.2025
 
БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ

Reuters: БРИКС создаст гарантийный фонд для роста инвестиций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Группа БРИКС намерена создать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны - члены объединения с использованием ресурсов его Нового банка развития (НБР), передает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом.
"Группа БРИКС намерена объявить о новом гарантийном фонде с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций", - передает агентство.
Источники отметили, что образцом для нового фонда стало Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) из группы Всемирного банка, а его цель - решение проблем глобальных инвестиционных сдвигов на фоне неопределенности вокруг экономической политики США.
По словам источников, бразильские чиновники рассматривают фонд в качестве центрального элемента финансовой повестки БРИКС во время председательства Бразилии в объединении. Как ожидается, фонд будет упомянут в совместном заявлении на саммите группы в Рио-де-Жанейро в июле, указали собеседники агентства.
По словам одного из источников, предлагаемый механизм многосторонних гарантий БРИКС получил техническое одобрение со стороны всех государств-членов и ожидает окончательного одобрения глав минфинов объединения.
Первоначальная сумма финансирования не упоминается, но чиновники, участвующие в переговорах, ожидают, что каждый доллар гарантий, предоставленный НБР, позволит мобилизовать от пяти до десяти долларов частного капитала для предварительно одобренных проектов, передает агентство.
Ожидается, что техническая подготовка к созданию фонда завершится к концу 2025 года, что откроет путь для получения гарантий пилотными проектами в 2026 году, добавляет агентство.
Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту
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ЭкономикаСШАБРАЗИЛИЯЕГИПЕТВсемирный банкинвестицииБРИКС
 
 
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