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БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ

БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ

БРИКС создаст гарантийный фонд для увеличения инвестиций, сообщили СМИ

Группа БРИКС намерена создать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны - члены объединения с использованием ресурсов его Нового банка развития (НБР), | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T23:25+0300

2025-07-03T23:25+0300

2025-07-03T23:25+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Группа БРИКС намерена создать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны - члены объединения с использованием ресурсов его Нового банка развития (НБР), передает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом. "Группа БРИКС намерена объявить о новом гарантийном фонде с поддержкой Нового банка развития для снижения финансовых расходов и увеличения инвестиций", - передает агентство. Источники отметили, что образцом для нового фонда стало Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) из группы Всемирного банка, а его цель - решение проблем глобальных инвестиционных сдвигов на фоне неопределенности вокруг экономической политики США. По словам источников, бразильские чиновники рассматривают фонд в качестве центрального элемента финансовой повестки БРИКС во время председательства Бразилии в объединении. Как ожидается, фонд будет упомянут в совместном заявлении на саммите группы в Рио-де-Жанейро в июле, указали собеседники агентства. По словам одного из источников, предлагаемый механизм многосторонних гарантий БРИКС получил техническое одобрение со стороны всех государств-членов и ожидает окончательного одобрения глав минфинов объединения. Первоначальная сумма финансирования не упоминается, но чиновники, участвующие в переговорах, ожидают, что каждый доллар гарантий, предоставленный НБР, позволит мобилизовать от пяти до десяти долларов частного капитала для предварительно одобренных проектов, передает агентство. Ожидается, что техническая подготовка к созданию фонда завершится к концу 2025 года, что откроет путь для получения гарантий пилотными проектами в 2026 году, добавляет агентство. Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://1prime.ru/20250629/putin-859000994.html

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сша, бразилия, египет, всемирный банк, инвестиции, брикс