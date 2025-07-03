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В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах

В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах

Частные банки Турции на фоне жалоб и требований клиентов восполнить нехватку наличных в банкоматах, с начала следующей недели планируют значительно увеличить... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T23:45+0300

2025-07-03T23:45+0300

2025-07-03T23:45+0300

экономика

турция

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АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Частные банки Турции на фоне жалоб и требований клиентов восполнить нехватку наличных в банкоматах, с начала следующей недели планируют значительно увеличить лимиты на снятие наличных, но новшество коснется только тех банкоматов, которые расположены в собственных отделениях банков, пишет местная газета Yeni Akit. "Начиная со следующей недели частные банки значительно увеличат лимиты на снятие денег в банкоматах. Согласно информации, полученной из банковских источников, в некоторых банкоматах дневные лимиты будут увеличены до 5 раз. Например, на прошлой неделе QNB Finansbank увеличил дневной лимит снятия средств с 10 тысяч турецких лир до 50 тысяч (почти 99 тысяч рублей) в банкоматах. Затем Garanti BBVA также увеличил лимит до 25 тысяч турецких лир для снятия денег по QR-коду", - пишет издание. Примечательно, что нововведение будет действовать только в банкоматах, расположенных в собственных отделениях банков, не будет распространяться на небанковские банкоматы, расположенные на улицах, в торговых центрах или на станциях метро. "В этих точках по-прежнему будут действовать текущие низкие лимиты", - подчеркнуло издание. Благодаря нововведению, желающие снять крупные суммы наличных, будут направляться непосредственно в банкоматы, расположенные в отделениях, чтобы избежать уплаты комиссий. "Таким образом, банки получат возможность более контролируемого управления денежными средствами, а пользователи смогут осуществлять свои операции, не подвергаясь дополнительным отчислениям (комиссиям)", - пишет газета. Как заявил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны, ожидается, что в скором времени все частные банки Турции предпримут аналогичные шаги. "Но насколько эффективными они будут покажет время", - отметил собеседник агентства.

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турция