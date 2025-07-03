Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/cash-859160802.html
В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах
В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах
Частные банки Турции на фоне жалоб и требований клиентов восполнить нехватку наличных в банкоматах, с начала следующей недели планируют значительно увеличить... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T23:45+0300
2025-07-03T23:45+0300
экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg
АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Частные банки Турции на фоне жалоб и требований клиентов восполнить нехватку наличных в банкоматах, с начала следующей недели планируют значительно увеличить лимиты на снятие наличных, но новшество коснется только тех банкоматов, которые расположены в собственных отделениях банков, пишет местная газета Yeni Akit. "Начиная со следующей недели частные банки значительно увеличат лимиты на снятие денег в банкоматах. Согласно информации, полученной из банковских источников, в некоторых банкоматах дневные лимиты будут увеличены до 5 раз. Например, на прошлой неделе QNB Finansbank увеличил дневной лимит снятия средств с 10 тысяч турецких лир до 50 тысяч (почти 99 тысяч рублей) в банкоматах. Затем Garanti BBVA также увеличил лимит до 25 тысяч турецких лир для снятия денег по QR-коду", - пишет издание. Примечательно, что нововведение будет действовать только в банкоматах, расположенных в собственных отделениях банков, не будет распространяться на небанковские банкоматы, расположенные на улицах, в торговых центрах или на станциях метро. "В этих точках по-прежнему будут действовать текущие низкие лимиты", - подчеркнуло издание. Благодаря нововведению, желающие снять крупные суммы наличных, будут направляться непосредственно в банкоматы, расположенные в отделениях, чтобы избежать уплаты комиссий. "Таким образом, банки получат возможность более контролируемого управления денежными средствами, а пользователи смогут осуществлять свои операции, не подвергаясь дополнительным отчислениям (комиссиям)", - пишет газета. Как заявил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны, ожидается, что в скором времени все частные банки Турции предпримут аналогичные шаги. "Но насколько эффективными они будут покажет время", - отметил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250629/oplata-858997267.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3da6b17c9ed6ac8f067bd6fc320d99cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция
Экономика, ТУРЦИЯ
23:45 03.07.2025
 
В Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах

Yeni Akit: частные банки Турции увеличат лимиты на снятие наличных в банкоматах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 3 июл – ПРАЙМ. Частные банки Турции на фоне жалоб и требований клиентов восполнить нехватку наличных в банкоматах, с начала следующей недели планируют значительно увеличить лимиты на снятие наличных, но новшество коснется только тех банкоматов, которые расположены в собственных отделениях банков, пишет местная газета Yeni Akit.
"Начиная со следующей недели частные банки значительно увеличат лимиты на снятие денег в банкоматах. Согласно информации, полученной из банковских источников, в некоторых банкоматах дневные лимиты будут увеличены до 5 раз. Например, на прошлой неделе QNB Finansbank увеличил дневной лимит снятия средств с 10 тысяч турецких лир до 50 тысяч (почти 99 тысяч рублей) в банкоматах. Затем Garanti BBVA также увеличил лимит до 25 тысяч турецких лир для снятия денег по QR-коду", - пишет издание.
Примечательно, что нововведение будет действовать только в банкоматах, расположенных в собственных отделениях банков, не будет распространяться на небанковские банкоматы, расположенные на улицах, в торговых центрах или на станциях метро.
"В этих точках по-прежнему будут действовать текущие низкие лимиты", - подчеркнуло издание.
Благодаря нововведению, желающие снять крупные суммы наличных, будут направляться непосредственно в банкоматы, расположенные в отделениях, чтобы избежать уплаты комиссий.
"Таким образом, банки получат возможность более контролируемого управления денежными средствами, а пользователи смогут осуществлять свои операции, не подвергаясь дополнительным отчислениям (комиссиям)", - пишет газета.
Как заявил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны, ожидается, что в скором времени все частные банки Турции предпримут аналогичные шаги.
"Но насколько эффективными они будут покажет время", - отметил собеседник агентства.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Названы доступные способы оплаты для россиян за рубежом
29 июня, 08:05
 
ЭкономикаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала