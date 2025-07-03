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Почти четверть россиян уверены, что у мужчин больше шансов на работу - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Почти четверть россиян уверены, что у мужчин больше шансов на работу
Почти четверть россиян уверены, что у мужчин больше шансов на работу - 03.07.2025, ПРАЙМ
Почти четверть россиян уверены, что у мужчин больше шансов на работу
Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T05:40+0300
2025-07-03T05:40+0300
общество
рф
владимир путин
вциом
совет федерации
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что шансы женщин и мужчин в этой области равны, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Большая часть (65%) опрошенных считают, что достичь успехов в работе в России в равной степени могут как мужчины, так и женщины, 23% ответили, что у мужчин больше шансов добиться успехов в трудовой сфере, 4% думают, что таких шансов больше у женщин. С несправедливым отношением из-за пола при трудоустройстве или во время работы сталкивались 16% респондентов, 83% россиян никогда с таким не сталкивались. Кроме того, 16% россиян лично сталкивались с ситуацией, когда коллега противоположного пола получал большую оплату за аналогичный объем работы: так ответили 13% мужчин и 19% женщин. Более половины (63%) опрошенных уверены, что сейчас нет преград, которые мешали бы женщинам строить карьеру, 6% считают, что преградой может стать "рождение и воспитание детей", 3% назвали предвзятое отношение к женщинам и стереотипы. "В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , рф, владимир путин, вциом, совет федерации
Общество , РФ, Владимир Путин, ВЦИОМ, Совет Федерации
05:40 03.07.2025
 
Почти четверть россиян уверены, что у мужчин больше шансов на работу

ВЦИОМ: 65% россиян считают, что у мужчин больше шансов добиться успеха в работе

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что шансы женщин и мужчин в этой области равны, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Большая часть (65%) опрошенных считают, что достичь успехов в работе в России в равной степени могут как мужчины, так и женщины, 23% ответили, что у мужчин больше шансов добиться успехов в трудовой сфере, 4% думают, что таких шансов больше у женщин.
С несправедливым отношением из-за пола при трудоустройстве или во время работы сталкивались 16% респондентов, 83% россиян никогда с таким не сталкивались.
Кроме того, 16% россиян лично сталкивались с ситуацией, когда коллега противоположного пола получал большую оплату за аналогичный объем работы: так ответили 13% мужчин и 19% женщин.
Более половины (63%) опрошенных уверены, что сейчас нет преград, которые мешали бы женщинам строить карьеру, 6% считают, что преградой может стать "рождение и воспитание детей", 3% назвали предвзятое отношение к женщинам и стереотипы.
"В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
 
ОбществоРФВладимир ПутинВЦИОМСовет Федерации
 
 
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